Primăria municipiului Sibiu va rezilia contractul cu firma care închiriază barul și ponton de la Lacul lui Binder. Administrația locală a descoperit că operatorul a depus acte false.

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▶ Vezi pagina acestui video: Primăria Sibiu rupe contractul cu firma care se ocupă de barul de la Lacul Binder. Fodor: „A depus acte false” — VIDEO

Complexul de agrement Lacul lui Binder a fost inaugurat în anul 2022. Aici funcționează, pe lângă facilitățile sportive și de agrement, și o terasă de unde sibienii aflați în incinta complexului își pot cumpăra băuturi răcoritoare sau cafea.

Operatorul care a închiriat de la Primăria Sibiu acea terasă va fi dat în judecată de municipalitate, după ce a depus documente false.

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„Contractul cu acel operator va trebui reziliat și o să spun și de ce. Azi (n.red.: 24 septembrie) am primit confirmarea de la banca de care aparține că actul pe care ni l-a trimis nu e emis de Banca Transilvania. În această situație, noi vom rezilia contractul și vom depune plângere penală pentru că a depus acte false la Primăria Sibiu”, a precizat primarul Astrid Fodor în ședința Consiliului Local de joi.

Angajații din Primărie au depistat problema de curând. „El trebuia să depună o garanție în cont în fiecare lună”, a mai spus Astrid Fodor.