Pe scurt: Un nou traseu de cicloturism va fi inaugurat în Țara Oltului, cu un tur organizat pe 10 octombrie. Evenimentul promovează turismul durabil și implică comunitățile locale.

Consiliul Județean Sibiu anunță lansarea primului traseu de cicloturism din Țara Oltului, marcând un pas important în promovarea turismului durabil în regiune.

Evenimentul inaugural, intitulat „Pedalează și Vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur”, va avea loc în 10 octombrie 2026 și propune un traseu de 60 de kilometri, cu plecare și sosire la Avrig, potrivit .

Inițiativa face parte din proiectul SLOWDOWN – „Promovarea practicării unui turism durabil, pentru dezvoltarea economică responsabilă la nivel local și regional”, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021–2027. Proiectul transpune la nivel local principiile turismului lent, verde și durabil, inspirate din experiențele partenerilor europeni, inclusiv din Riga, Letonia.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Traseul de 60 km include obiective culturale și gastronomice locale

Participanții la turul ciclist vor parcurge un traseu ce străbate Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța, malul Oltului și Săcădate, cu Munții Făgăraș în fundal. Pe parcurs, vor fi organizate opriri la Muzeul Badea Cârțan, Abația Cisterciană din Cârța și Casa Muzeală „Vatra Satului” din Săcădate. Experiența va fi completată de prezentări despre biodiversitatea Munților Făgăraș și a Văii Oltului, degustări de produse locale și întâlniri cu meșteșugari și producători din zonă.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Primăria Orașului Avrig și cu sprijinul Povestea Calendarului din Porumbacu de Sus. Organizatorii își propun ca traseele de cicloturism să devină un punct de atracție pentru vizitatori, promovând patrimoniul natural, cultural și gastronomic al regiunii și generând beneficii directe pentru comunitățile locale.

Turul promovează sustenabilitatea și implicarea comunităților locale

Prima ediție a evenimentului va include un prânz pe traseu, preparat din ingrediente locale, experiențe culturale și, la revenirea în Avrig, un moment artistic susținut de Ansamblul „Purtata Avrigului”, precum și un târg de producători și meșteșugari. Organizatorii subliniază că evenimentul respectă principiile de sustenabilitate: nu se vor folosi materiale plastice de unică folosință pentru distribuirea apei, vor fi utilizate doar produse alimentare din zonă, iar traseul va fi lăsat fără deșeuri.

Traseul de 60 km are o diferență de nivel de aproximativ 350 m și este considerat de dificultate medie. Participanții vor merge în pluton organizat, cu o viteză medie de 16–18 km/h pe suprafață plată și pante domoale. Sunt recomandate bicicletele MTB sau e-bike, iar cicliștii trebuie să aibă experiență pe distanțe similare și să fie echipați cu elemente de siguranță obligatorii.

Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a declarat:

„Prin SLOWDOWN facem încă un pas în consolidarea turismului lent în județul Sibiu. Nu ne propunem doar un eveniment pe bicicletă, ci un produs de cicloturism care să crească de la an la an. Țara Oltului are toate resursele pentru asta: natură, patrimoniu, gastronomie, tradiții și, mai ales, oameni care dau identitate acestor locuri. Este aceeași viziune de la care am pornit și Programul «Anii Drumeției»: să oferim iubitorilor de natură experiențe complete, să fie liberi în aer liber, bucurându-se de tot ceea ce județul nostru are mai frumos”.

Proiectul SLOWDOWN beneficiază de o finanțare europeană de 1,99 milioane de euro prin programul Interreg Europe. Printre partenerii Consiliului Județean Sibiu se numără Grupul European de Cooperare Teritorială Ister-Granum Ungaria – Slovacia, Comunitatea Autonomă a Regiunii Murcia – Spania, Metropola Amiens – Franța, Regiunea de Planificare Riga – Letonia, Grupul de Acțiune Locală Delta 2000 – Italia, Universitatea Finlandei de Est, BIA Innovator Campus – Irlanda și Consiliul Departamental Galway – Irlanda.

Galerie Foto