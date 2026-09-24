Venit în vară la Inter de la CIL Blaj, sibianul Filip Taifas (19 ani) este unul dintre tinerii remarcați la echipă în acest sezon.

Fundașul stânga de la Inter Sibiu, juniorul Filip Taifas a jucat miercuri mijlocaș stânga și a reușit să deschidă scorul în victoria clară de pe Stadionul ”Municipal”, 4-1 cu Sepsi II. A fost a doua reușită a sibianului în acest sezon, după cea din prima rundă, de la Breaza.

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Inter s-a apărat ermetic și a punctat pe contraatacuri rapide, iar Taifas speră ca sibienii să continue în același mod. ”O victorie frumoasă, am simțit de la început că putem câștiga, nu ne așteptam la o diferența asta de scor, pentru că a fost meci dificil. Sepsi II era lider, chiar dacă avea doar tineri, jucau de mult timp împreună, se cunoșteau bine. Noi ne-am apărat foarte bine și i-am prins pe contre rapide. Urmează un alt meci greu, la Zărnești, echipă care este pe locul 2 în serie, dar dacă jucăm la fel de bine cum am făcut-o cu Sepsi II, putem câștiga acolo” a spus Filip Taifas.

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Tânărul jucător de bandă stânga al Interului nu resimte nicio presiune pe ”Municipal”, ci doar se bucură de condițiile de lux pentru o echipă de Liga 3.

”Pentru mine nu este nicio presiune pe Municipal, aici avem toate condițiile și trebuie să ne bucurăm pe fotbal. Mulți dintre noi nu am mai jucat pe stadioane așa de frumoase, ar trebui în primul rând să ne bucurăm de fotbal și de tot ce poate oferi acest stadion minunat. E o luptă grea pentru play-off în acest sezon, dar putem să ajungem acolo. Cu timpul, după ce formăm o echipă puternică, obiectivul va fi promovarea în Liga 2” a mai declarat Taifas pentru Ora de Sibiu.

Cu 9 puncte din 5 etape, Inter este pe locul 5 în serie, la doar un punct distanță de zona de play-off.