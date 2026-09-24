Weekendul 25–27 septembrie 2026 vine cu o agendă plină la Sibiu și în împrejurimi. De la concerte și folclor, la teatru, știință, meșteșuguri, drumeții și evenimente pentru copii, sunt multe variante pentru cei care vor să iasă din casă în ultimele zile de septembrie.

Unul dintre evenimentele care debutează în acest weekend este „Zilele Comunității Șelimbăr”, organizat la Pădurea Șopa, în timp ce în centrul Sibiului are loc Târgul Internațional de Ecoturism. Muzeul ASTRA continuă seria activităților dedicate meșteșugurilor tradiționale, iar iubitorii de teatru au la dispoziție o nouă ediție a SHOWCASE, dedicată Secției germane a Teatrului Național „Radu Stanca”.

În același timp, sibienii pot descoperi Qigong în cadrul unui festival dedicat acestei practici, pot participa la Noaptea Cercetătorilor sau pot alege una dintre drumețiile organizate în județ.

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Zilele Comunității Șelimbăr: Puya, Alexia și artiști de muzică populară la Pădurea Șopa

Prima ediție a „Zilelor Comunității Șelimbăr” are loc în 26 și 27 septembrie 2026, în Zona de Agrement – Pădurea Șopa. Evenimentul este organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr, iar accesul este liber.

Timp de două zile, programul aduce pe aceeași scenă muzică actuală, folclor, dans și tradiții, cu artiști din generații diferite.

Sâmbătă, 26 septembrie: Puya, Adi Istrate, Alexia și Discolindas

Prima seară este dedicată muzicii actuale. Pe scena de la Pădurea Șopa vor urca Puya, Adi Istrate, Alexia, Arias și Discolindas.

Puya, unul dintre numele cunoscute ale hip-hop-ului românesc, este capul de afiș al serii, în timp ce Adi Istrate și Alexia reprezintă noua generație a muzicii românești.

Programul este completat de Arias și Discolindas, într-un mix de hip-hop, pop și muzică de petrecere.

Duminică, 27 septembrie: folclor și dansuri populare

Duminica schimbă registrul și aduce în prim-plan muzica populară și tradițiile.

Pe scena de la Șopa vor urca Mariana Anghel, Ovidiu Homorodean, Traian Stoiță, Sebastian Stan, Emilia Dorobanțu, Alina Bîcă, Sânziana Ștefan, Ioana Ștefan și Eugen Mihăilă.

Programul este completat de Formația Rapsodia din Arad, precum și de momente de dans pregătite de Secția de Dansuri Populare CSC 1599 Șelimbăr și Ansamblul Vestala.

Citește și: Prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr”: Puya, Adi Istrate, Alexia și mari artiști ai muzicii populare, printre care Mariana Anghel și Emilia Dorobanțu, vin la Pădurea Șopa

Filme noi la Cinema City

Pentru cei care preferă o ieșire la cinema, weekendul aduce și filmele nou intrate în programul Cinema City. Este o variantă potrivită mai ales pentru o ieșire în familie sau pentru o seară de weekend, după o plimbare prin oraș.

„3 zile în septembrie”, „Atlasul Universului”, „Ce vrăji mai fac fetele 2”, „Cu orice preț”, „Dosarele orașului alb” și în „Inima sălbăticiei” sunt doar o parte dintre cele mai noi filme difucate la Cinema City.

Vezi programul complet aici.

Ateliere pentru copii la Teatrul „Gong”

Sâmbătă, 26 septembrie 2026, de la orele 10:00 și 12:00, Maria Denov propune Atelierul de Comunicare prin Artă – Tic-Tac, Tic-Tac. Pornind de la ceasul cu cuc, copiii vor construi obiecte din carton, hârtie și elemente naturale, exersând tehnici de decupare, lipire, comunicare și lucru în echipă.

Duminică, 27 septembrie 2026, de la orele 10:00 și 12:00, Diana Ribana revine cu Atelierul de Creat Povești – Grădina magică. Copiii vor construi mini-grădini folosind carton, culori, plante ornamentale și decorațiuni, dând formă unui univers imaginat de ei.

De asemenea, copiii se pot bucura, sâmbătă și duminică, de spectacolul „Aventurile lui Pinocchio. Detalii aici

Crosul Copiilor, duminică, 27 septembrie

Crosul Copiilor Sibiu va avea loc pe 27 septembrie 2026, oferind o nouă ocazie pentru copiii cu vârste între 5 și 12 ani să se bucure de mișcare, competiție și distracție.

Copiii care se clasează pe primele trei locuri la fiecare categorie primesc diplome, medalii și tricouri, iar toți participanții primesc o medalie de participare.

Citește și: Crosul Copiilor revine în Parcul Sub Arini: în premieră, părinții intră și ei în cursă

Noaptea Cercetătorilor: experimente și demonstrații la Sibiu

Noaptea Cercetătorilor are loc vineri, 25 septembrie 2026, între orele 16:00 și 22:00. Evenimentul aduce știința mai aproape de public prin experimente, demonstrații, ateliere și întâlniri cu cercetători, cadre didactice, studenți și voluntari.

Activitățile nu sunt organizate doar în municipiul Sibiu. Programul ajunge și în Agnita, Ruja, Săliște și Păuca, pentru ca elevii și tinerii din mai multe comunități ale județului să poată participa.

La Sibiu, evenimentul include activități în mai multe spații, printre care facultăți ale Universității „Lucian Blaga”, Biblioteca ULBS, SMART HUB, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și muzee sibiene.

Citește și: Sibiul devine un uriaș laborator: roboți, experimente și demonstrații pentru public la Noaptea Cercetătorilor

„Umbre colorate”, la Palatul Brukenthal

Cei care vor să combine plimbarea prin centrul Sibiului cu o vizită la muzeu pot trece pe la Palatul Brukenthal, unde poate fi vizitată expoziția „Umbre colorate”.

Expoziția este deschisă în perioada 18 septembrie – 31 decembrie 2026, la Galeriile de Artă ale Muzeului Național Brukenthal, în Piața Mare. Programul de vizitare este 10:00 – 18:00.

ASTRA Meșteșugăresc: întâlniri cu meșteri din toată țara

La Muzeul ASTRA continuă, până pe 27 septembrie, proiectul „ASTRA Meșteșugăresc – Patrimoniul Imaterial, Fundația Valorilor Identitare”.

Programul aduce în atenția publicului meșteșugurile tradiționale și poveștile oamenilor care le păstrează și le duc mai departe.

20 de meșteri din principalele zone etnografice ale României sunt prezenți în cadrul proiectului și le arată vizitatorilor cum sunt realizate obiectele tradiționale și care este utilitatea lor în prezent.

La Muzeul ASTRA au loc ateliere cu meșteri între 20 și 26 septembrie, în intervalul 10:00–17:00.

În paralel, între 22 și 27 septembrie, programul „Drumeț în Orașul Tău” îi apropie pe elevii de gimnaziu și liceu de patrimoniul cultural și multicultural al comunității.

Drumeții de toamnă în județul Sibiu

Pentru cei care preferă natura, weekendul vine cu mai multe activități în aer liber.

Vineri, 25 septembrie, este programată o activitate de rapel și tehnici de escaladă la Cisnădioara, dedicată participanților din cadrul programului afterschool.

Sâmbătă, 26 septembrie, sunt programate o tură pe E-bike pe Via Transilvanica și o excursie intitulată „Toamna copilăriei cu căruța prin livezile din Sibiel și Fântânele”.

Duminică, 27 septembrie, iubitorii de drumeții pot alege între „Toamna la Mâlăncrav: Circuit prin poieni și păduri” și o drumeție de la Richiș la Apoș, cu oprire la Fierăria Albastră.

Vezi detalii despre nivelul de dificultate al fiecărei drumeții aici.

SHOWCASE 2026: patru spectacole ale Secției germane a TNRS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune în acest weekend SHOWCASE 2026, o serie de spectacole a Secției germane, dedicată diversității artistice și dialogului intercultural.

Programul începe vineri, 25 septembrie, de la ora 19:00, cu spectacolul „Alice”, în regia lui Ștefan Lupu, la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Sâmbătă, 26 septembrie, sunt programate două spectacole:

17:00 – „Lola Blau”, regia Dumitru Acriș, la Sala Studio a TNRS;

19:00 – „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, regia Ștefan Lupu, la Fabrica de Cultură – Sala Eugenio Barba.

Duminică, 27 septembrie, de la ora 17:00, la Teatrul Național „Radu Stanca” este programat spectacolul „Avalanșa”, în regia lui Alice Kornitzer. DETALII AICI

Foto: sibfest.ro

Târgul Internațional de Ecoturism, în Piața Mare

Târgul Internațional de Ecoturism se desfășoară între 24 și 27 septembrie, în Piața Mare din Sibiu.

Evenimentul este dedicat naturii, tradițiilor și experiențelor autentice și aduce în centrul orașului destinații de ecoturism din mai multe regiuni ale României.

Vizitatorii pot descoperi reprezentanți și inițiative din zone precum Maramureș, Neamț, Dobrogea, Hunedoara, Harghita, Covasna și Sibiu, dar și invitați din Ungaria.

Citește și: Târg mare în centrul Sibiului, la final de septembrie: gastronomie locală, meșteri și salve de tun în Piața Mare

Qigong Fest ajunge la Sibiu

Între 24 și 27 septembrie, Sibiul găzduiește Qigong Fest, prezentat drept primul festival itinerant din România dedicat exclusiv Qigong-ului.

Programul include demonstrații în Parcul Sub Arini, sesiuni de practică, precum și ateliere de caligrafie, pictură asiatică și ikebana.

Qigong-ul este o practică tradițională chinezească bazată pe mișcare lentă, respirație și concentrare.

Festivalul include și o conferință la care sunt anunțați Cristina Bâtlan și medicul Vasile Oșean.

Citește și: O practică străveche din China ajunge la Sibiu: patru zile de Qigong, demonstrații și ateliere asiatice

25 de ore de teatru non-stop

Iubitorii de teatru au și varianta unui eveniment-maraton, prin 25 de ore de teatru non-stop, care aduce spectacole și evenimente dedicate scenei teatrale pe parcursul unui interval extins. 25 de ore de teatru non-stop se desfășoară de sâmbătă, 26 Septembrie 2026 până Duminică, 27 Septembrie 2026.