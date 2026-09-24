Pe scurt: Un minor din Boian a ajuns în arest după ce a lovit un bărbat și a provocat pagube autoturismului acestuia la Bazna. Poliția investighează cazul.

Un minor de 17 ani din Boian a fost reținut de polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș, fiind cercetat pentru lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc luni, 21 septembrie 2026, în jurul orei 18:00, pe strada Tudor Vladimirescu din Bazna.

Conform informațiilor transmise de polițiști, pe fondul unor neînțelegeri mai vechi, adolescentul ar fi agresat cu un obiect dur un bărbat de 48 de ani, tot din Boian. În urma altercației, victima a suferit leziuni, iar autoturismul acesteia a fost avariat de către minor.

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Minorul a fost identificat rapid și a fost condus la sediul poliției pentru audieri.

După administrarea probatoriului, adolescentul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice

Localitatea Boian a mai fost scena unor incidente violente în trecut, după cum reiese și din alte cazuri de agresiune investigate de poliție în acest an.