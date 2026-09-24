Pe scurt: Autostrada Brașov – Făgăraș primește undă verde de la Guvern, cu trei noduri rutiere și 49 de poduri și viaducte. Proiectul a avut întârzieri de peste cinci ani.

Guvernul a aprobat joi, 24 septembrie 2026, indicatorii tehnico-economici pentru Autostrada Brașov – Făgăraș, un proiect major de infrastructură rutieră cu o lungime de 49,3 kilometri și o valoare estimată la aproape două miliarde de lei. Potrivit Mediafax, următorul pas în derularea proiectului este lansarea licitației pentru execuția lucrărilor.

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a anunțat că aprobarea indicatorilor reprezintă un moment decisiv pentru proiect. „Astăzi aprobăm în Guvern Autostrada Brașov – Făgăraș. Urmează lansarea licitației pentru lucrările de construcție”, a declarat Cosma.

Autostrada va asigura legătura directă între Brașov și Făgăraș, fiind parte a coridorului de mare viteză care va continua spre Sibiu. Traseul proiectat include trei noduri rutiere, amplasate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. De-a lungul traseului vor fi construite 49 de poduri, pasaje și viaducte, menite să asigure fluența traficului și siguranța rutieră.

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Proiectul prevede și realizarea a trei galerii acoperite de tip „cut and cover”, cu o lungime totală de aproximativ 800 de metri, care vor funcționa și ca ecoducte pentru fauna locală. În plus, autostrada va beneficia de un spațiu de servicii, o parcare de scurtă durată și un Centru de Întreținere și Coordonare, pentru gestionarea eficientă a traficului și întreținerea infrastructurii.

Horațiu Cosma a atras atenția asupra întârzierilor semnificative înregistrate în pregătirea proiectului. „Contractul pentru completarea Studiului de Fezabilitate și realizarea proiectului tehnic a fost semnat în august 2021. Studiul de fezabilitate trebuia realizat în 22 de luni. În realitate, proiectul a avut nevoie de peste 5 ani pentru a ajunge în această etapă”, a precizat secretarul de stat.

Oficialul a menționat că Acordul de Mediu a fost emis în luna iunie 2026, iar de atunci Ministerul Transporturilor a accelerat procedurile de avizare. „Astăzi facem pasul decisiv la nivel guvernamental”, a subliniat Cosma.

Autostrada Brașov – Făgăraș este considerată o verigă esențială pentru conectivitatea rutieră din zona centrală a țării, urmând să faciliteze legătura dintre Transilvania și restul rețelei de autostrăzi. Proiectul vine în contextul în care alte investiții majore în infrastructură, precum Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, au primit recent undă verde pentru demararea procedurilor administrative.