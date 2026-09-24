Pe scurt: Vrei să fii voluntar pentru copiii instituționalizați din Sibiu? Ajungem MARI mai primește înscrieri până pe 30 septembrie. Află ce presupune implicarea și cum poți schimba vieți.

Organizația Ajungem MARI Sibiu a lansat un apel pentru recrutarea a 40 de voluntari care să devină modele pentru copiii și tinerii instituționalizați din județ.

Potrivit Ajungem MARI Sibiu, înscrierile sunt deschise până pe 30 septembrie 2026, iar programul de voluntariat va începe pe 1 noiembrie 2026 și se va încheia pe 30 iunie 2027.

Voluntarii vor lucra direct cu copiii și tinerii din sistemul de protecție – centre de plasament, centre de zi, centre de primire în regim de urgență, centre maternale, apartamente și case de tip familial.

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Implicarea presupune trei ore pe săptămână petrecute alături de copii, în format fizic, oferindu-le sprijin la meditații, suport moral și emoțional, dar și oportunitatea unor experiențe noi.

Vârsta minimă pentru înscriere este de 16 ani împliniți la data aplicării, fără limită superioară. Voluntarii pot fi adulți, studenți, liceeni sau pensionari, cu dorința de a deveni modele constante pentru copiii care nu au familie sau sprijin apropiat.

Pe parcursul programului, voluntarii participă la ședințe de consiliere, traininguri de formare și alte activități menite să îi pregătească pentru lucrul cu copiii instituționalizați.

„Nu are cum să nu te lovească emoțional experiența acestor copii care cresc fără familie. Este inuman. Când am citit povestea unui copil care și-a petrecut toată copilăria în sistemul de protecție am simţit multă, multă durere, dar şi un tip de speranţă că încă există oameni buni ca voluntarii Ajungem MARI. Iar pe acești oameni i-aş trage la un xerox uman, să fie mai mulţi ca ei printre noi şi poate atunci mai avem vreo şansă”, a declarat Alex Bogdan, actor și ambasador Ajungem MARI.

Organizatorii subliniază că, în lipsa părinților și a modelelor reale, copiii ajung să petreacă tot mai mult timp în fața ecranelor, iar tehnologia nu poate înlocui prezența umană.

„Copiii nu ajung MARI cu AI nu este o critică adusă tehnologiei, ci o observație simplă, pe care o vedem confirmată zi de zi în interacțiunile noastre cu ei: copiii vorbesc tot mai mult cu ecranele, pentru că, de multe ori, este tot ce au la îndemână. Sunt foarte singuri. Dar inteligența artificială, oricât de avansată ar fi în acest moment, nu poate înlocui prezența și căldura umană, nu poate înlocui modelele adevărate de care au nevoie copiii și tinerii. Nu poate să le dea încredere, nu le poate vorbi din experiența reală de viață. De aceea, căutăm oameni cu calități reale: răbdare, atenție, empatie – modele adevărate pentru copiii noștri. Altfel, visurile lor riscă să rămână doar pe un ecran. Te așteptăm în familia Ajungem MARI”, a transmis Iarina Taban, fondatoarea programului.

Ajungem MARI este cel mai mare program național dedicat sprijinirii pe termen lung a copiilor și tinerilor instituționalizați și din medii defavorizate, pentru a-i ajuta să devină adulți responsabili și independenți.

Anual, peste 3.500 de copii beneficiază de sprijin educațional, moral și emoțional din partea unei echipe de 1.500 de voluntari, în București și 29 de județe, inclusiv Sibiu.

Cei interesați să devină voluntari pot solicita informații suplimentare la adresele de email ana.iliescu@clsmedia.ro sau bianca@ajungemmari.ro, ori la numerele de telefon 0742.076.400 și 0744.300.177.

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