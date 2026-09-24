Pe strada Cerbului din municipiului Sibiu există, în prezent, două podețe vechi, de lemn, folosite de locuitorii din zonă pentru a traversa pârâul Rossbach. Acestea riscă să fie desființate de municipalitate, însă cetățenii se opun, spunând că sunt folosite intens.

Problema a fost adusă în atenția primarului Astrid Fodor de către consilierul local Corina Bokor (PSD) în ședința de joi. Aceasta a precizat că a discutat cu locuitorii din zonă, care i-au prezentat situația.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibienii de pe strada Cerbului se opun desființării a două podețe: „Sunt folosite pentru a traversa pârâul” — VIDEO

„A fost emisă o dispoziție de primar pentr desființarea a două podețe de pe strada Cerbului. Cetățenii au trimis o adresă prin care solicită să nu fie desființate, întrucât afectează mobilitatea. Ele sunt foarte vechi, nici nu mai știu cetățenii dacă au 20 sau 30 de ani, ei le folosesc pentru a traversa pârâul Rossbach și a ajunge la școli, grădinițe și stații de autobuz. Ar fi un ocol foarte mare în a folosi străzile Gazele, Căpriorului și trece podul de la gară pentru a ajunge în Rusciorului. De asemenea, podețele fac legătura între cele două părți ale străzii Cerbului, una asfaltată, alta nu. Este folosită intens această zonă”, a precizat Corina Bokor.

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Consilierul local a mai adăugat că cetățenii îngrijesc constant malurile pârâului, iar Apele Române au transmis, totodată, că cele două podețe nu reprezintă o problemă și nu blochează cursul apei.

„Oamenii îngrijesc zona, au blocat adesea persoane care au vrut să arunce deșeuri acolo, îngrijesc și pomii, fiindcă acolo sunt castori. Este o comunitate activă, cu spirit civic. Vă rugăm să analizați asigurarea unui acces pentru acești cetățeni, în siguranță și legalitate. Ei au precizat în adresă că aduc rugămintea de a include această zonă într-un proiect de modernizare”, a menționat Bokor.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibienii de pe strada Cerbului se opun desființării a două podețe: „Sunt folosite pentru a traversa pârâul” — VIDEO 2

Primarul Astrid Fodor a spus că a a primit în 23 septembrie adresa cetățenilor, ea fiind transmisă Direcției Tehnice din Primărie. „Este în analiză și, dacă într-adevăr nu deranjează și sunt funcționale, nu le vom demola. Aștept răspunsul Direcției Tehnice”, a spus edilul.