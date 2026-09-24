Pe scurt: Festivalul Astra Film 2026 propune o selecție de filme documentare care abordează teme actuale și provocatoare, invitând publicul să privească lumea din perspective noi.

Astra Film Festival 2026 revine la Sibiu între 17 și 25 octombrie, propunând publicului o selecție amplă de filme documentare grupate în 12 secțiuni tematice.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an aduce în prim-plan subiecte precum familia, memoria, locurile în care trăim, războiul, tehnologia și puterea, fiecare secțiune oferind o perspectivă diferită asupra lumii contemporane.

Filme despre comunitate, abuz instituțional și relația cu locurile în care trăim

Printre filmele prezentate se numără „Aici a fost o pădure” (Valentin Anghel, 2026), care urmărește lupta pentru Parcul IOR din București, reflectând modul în care funcționează instituțiile și implicarea comunității. „Spionii dintre noi” (Jamie Coughlin Silverman, Gabriel Silverman, 2025) explorează impactul aparatului de supraveghere al Stasi asupra unei familii, iar „Vânzarea secretă a evreilor din România” (Pierre Goetschel, 2025) reconstituie negocierile secrete ale statului comunist pentru emigrarea cetățenilor evrei. „Copiii rețelei” (Olivier Ballande, 2026) abordează tema abuzului instituțional și a traficului de copii la nivel european.

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Alte filme, precum „Apartament de vis” (Gabriela Isabel Gómez de Arteche Núñez și colaboratori, 2025), „Viscolul întunecat” (Mira Erkenova, 2025), „Pentru totdeauna” (Sebastian Molina Ruiz, 2025) și „Unde tăcerea se aude” (Gabriela Pena, Picho García, 2026), analizează relația dintre oameni și spațiile în care trăiesc, subliniind modul în care locurile influențează viețile indivizilor.

Familie, război, traume și schimbarea perspectivei

Secțiunea dedicată familiei include titluri precum „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Pepa Lubojacki, 2026), care urmărește eforturile unei tinere de a-și salva fratele de dependența de droguri, „Lebăda de aur” (Anette Ostrø, 2026), un film despre doliu, și „Din zori până în zori” (Xisi Sofia Ye Chen, 2026), care explorează povestea unui om implicat într-o crimă.

Războiul este abordat din perspective inedite în „Urme” (Alisa Kovalenko, Marysia Nikitiuk, 2026) și „Aici, altundeva” (Comes Chahbazian, 2026), unde corpul devine ținta conflictului, iar autonomia personală este pusă sub semnul întrebării. „Păsările războiului” (Janay Boulos, Abd Alkader Habak, 2026) prezintă povestea a doi jurnaliști care, în mijlocul conflictului sirian, se îndrăgostesc și se căsătoresc.

Festivalul propune și o schimbare de perspectivă prin filme ca „Semne din adâncuri” (Maude Vuillez, 2025), „Amma, plâng girafele?” (Kartikeya Saxena, 2026), „IMAGO” (Déni Oumar Pitsaev, 2025) și „Apartament de vis” (Spania, 2025), care invită publicul să privească lumea din unghiuri neobișnuite, fie că este vorba despre experiența unei persoane cu deficiențe de auz sau despre viața într-o casă în copac.

Putere, activism, identitate masculină și traume transgeneraționale

Secțiunea despre activism și schimbare include „Pionul lui Lenin” (Dragoș Turea, 2026), unde un actor din Republica Moldova demontează simbolic ideologia sovietică, „Puterea de pe acoperiș” (Daniel Edelstyn, Hilary Powell, 2026), povestea unui cuplu britanic care transformă o stradă într-o comunitate alimentată cu energie solară, și „80 de jurnaliști furioși” (András Földes, Anna Kis, 2026), care urmărește jurnaliști independenți din Ungaria ce refuză să devină instrumente ale propagandei.

Identitatea masculină este explorată în „Mărturisirile unui bărbat suedez” (Hampus Linder, 2026), unde un tată singur participă la o tabără antifeministă, și în „Așa cum ești” (Frank de Rooij, 2026), care urmărește relația complicată dintre un psihiatru și fiul său supraponderal.

Trauma transgenerațională este tema filmelor „Atât de familiar” (Rachel Taparjan, 2026), „Ultimele scrisori ale bunicii” (Olga Lucovnicova, 2025) și „Dacă porumbeii s-ar preface în aur” (Pepa Lubojacki, 2026), care investighează modul în care tiparele de comportament și dificultățile se transmit de la o generație la alta.

Maturizare, viața pe munte, femei și tehnologie

Secțiunea despre maturizare aduce în prim-plan filme precum „Din zori până în zori” (Xisi Sofia Ye Chen, 2026), „Lebăda de aur” (Anette Ostrø, 2026), „IMAGO” (Déni Oumar Pitsaev, 2025), „Confesiunile unei alunițe” (Mo Tan, 2025) și „Un foc în depărtare” (Marlene Edoyan, 2026), care pun în discuție provocările vieții de adult și diferențele culturale dintre generații.

Viața pe munte și viitorul păstoritului sunt abordate în „Iarba: lupta pentru viața unei națiuni” (Merian C. Cooper, Ernest Schoedsack, 1925), „Muntele” (Biljana Tutorov, Petar Glomazić, 2026), „La drum” (Dumitru Budrala, 1997), „Calea laptelui” (Dumitru Budrala, 2026), „Iarbă dulce” și „Lână om oaie” (Walter Aigner, 2026), filme care ridică întrebări despre sustenabilitate și tradiții.

Prezența femeilor în spații tradițional masculine este ilustrată de „Muntele” (Biljana Tutorov, Petar Glomazić, 2026), „Pași în tăcere” (Fariz Ahmadov, 2026) și „Tehnodiplomație” (Susanne Kovács, 2026), unde protagonistele se confruntă cu provocări legate de muncă, teritoriu și tehnologie.

Tehnologia și inteligența artificială sunt teme centrale în „Replica” (Chouwa Liang, 2026), care explorează relațiile amoroase virtuale, „Tot ce ne spunem” (Anton Augsten, Lea El Attal, 2026), despre terapia cu ajutorul AI, „Cum să vorbești cu Lydia” (Rusudan Gaprindashvili, 2025) și „Elon Musk dezvăluit” (Andreas Pichler, 2025), care analizează impactul AI asupra vieții cotidiene.

Festival cu tradiție și recunoaștere internațională

Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film documentar din România și unul dintre cele mai importante evenimente de profil din Europa. Festivalul este inclus de European Film Academy pe lista celor care pot face nominalizări directe pentru European Film Awards. Evenimentul este un proiect cultural strategic al Ministerului Culturii, organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

Printre partenerii instituționali se numără CNC, ICR, UNATC, UCIN, Filarmonica de Stat Sibiu, DRRM și Dacin Sara. Festivalul beneficiază de sprijinul unor parteneri media importanți, printre care Radio România Cultural, HotNews, G4Media, Spotmedia, Edupedu, Scena9, PressHub, LiterNet, MovieNews, Cinefan, IQads, Tribuna, Turnul sfatului, Sibiu 100, Ora de Sibiu, Mesagerul de Sibiu, Sibiu independent, Sibiul azi, Știri de Sibiu, Hermannstädter Zeitug, Nine O’Clock, Cineuropa și Film New Europe.

Programul complet al secțiunilor tematice și detalii despre filmele incluse pot fi consultate pe site-ul oficial al festivalului.

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