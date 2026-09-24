Pe scurt: Siegfried Mureșan vrea să schimbe radical sistemul de ordine publică: propune o singură Poliție Națională și un ghișeu unic pentru toate serviciile cu cetățenii.

Siegfried Mureșan, premierul desemnat, a declarat joi, 24 septembrie 2026, că intenționează să desființeze Poliția Locală și să creeze o singură Poliție Națională, cu un singur tip de polițist pe întreg teritoriul României.

Potrivit adevarul.ro, Mureșan a făcut acest anunț în cadrul unei intervenții la Radio România Actualități.

„Vom înființa o singură Poliție Națională, un singur tip de polițist pe tot teritoriul României. Și acum, când mergem, de exemplu, să ne reînnoim permisul auto sau când ne-a expirat cartea de identitate sau când trebuie să înmatriculăm un autoturism, mergem de la un ghișeu la altul. Vom înființa un singur punct de lucru al statului cu cetățeanul, indiferent ce nevoie ai, un buletin, o înmatriculare de autoturism, eliberarea unui pașaport, pentru toate lucrurile să mergi la același ghișeu și să ai o singură instituție a statului care interacționează cu oamenii”, a explicat Siegfried Mureșan.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Premierul desemnat a subliniat că această reformă ar urma să simplifice interacțiunea cetățenilor cu statul, eliminând birocrația și fragmentarea actuală a serviciilor. Mureșan a dat exemplul procedurilor pentru reînnoirea permisului auto, eliberarea cărții de identitate sau înmatricularea unui autoturism, care în prezent presupun deplasarea la mai multe ghișee și instituții diferite.

Întrebat dacă această reorganizare ar putea duce la creșterea numărului de angajați care doresc să iasă la pensie din Ministerul de Interne, Siegfried Mureșan a precizat că obiectivul său este să finalizeze și reforma pensiilor speciale.

„Pensia plătită de la buget să nu depășească ultimul venit net din activitate și evident și fără cumul între pensie și salariu la stat. Mulți oameni, polițiști sau alte categorii, se pregătesc, acumulează experiență și când ajung în vârful carierei, la nici 50 de ani, se pensionează, ei sunt o pierdere pentru România, statul român investește în ei, ca atare e clar că vom crea cadrul pentru ca acești oameni să lucreze mai mult și în condiții care să fie avantajoase și pentru ei, dar să poată servi cetățeanul și să fie la dispoziția statului mai mult timp dacă au ales această carieră”, a declarat Mureșan.

Acesta a subliniat că statul trebuie să valorifice experiența acumulată de polițiști și alte categorii de angajați, astfel încât aceștia să poată lucra mai mult timp în folosul cetățenilor și al instituțiilor publice. Reforma propusă vizează atât eficientizarea activității polițiștilor, cât și crearea unor condiții de muncă mai atractive pentru personalul cu experiență.

Propunerea lui Siegfried Mureșan vine în contextul în care tema pensiilor speciale și a reformei administrației publice se află în centrul dezbaterilor politice. Premierul desemnat a mai anunțat recent și alte măsuri privind creșterea salariilor și pensiilor în 2027, după cum a relatat și Ora de Sibiu.