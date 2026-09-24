Studenții se întorc în căminele din Sibiu. Bagaje, părinți și emoții la predarea camerelor în unitățile de pe Victoriei: “Este altceva decât să stai în chirie” / video reportaj

Zeci de studenți s-au prezentat joi dimineață, 24 septembrie, la Căminul 1 și Căminul 2 de pe Bulevardul Victoriei din Sibiu pentru a-și prelua camerele. Studenți ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, veniți din mai multe colțuri ale țării, au ajuns la cămine cu bagaje, emoții și planuri pentru noul an universitar.

Printre cei care au venit joi să își preia camerele s-au numărat atât studenți din anii superiori, cât și tineri care încep un nou capitol al vieții universitare. Mulți au fost însoțiți de părinți sau bunici, care i-au ajutat cu bagajele și au împărtășit emoțiile începutului de an.

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▶ Vezi pagina acestui video: Studenții se întorc în căminele din Sibiu. Bagaje, părinți și emoții la predarea camerelor în unitățile de pe Victoriei: “Este altceva decât să stai în chirie” — VIDEO

Pentru unii, revenirea la cămin a devenit deja o tradiție. Este și cazul Oanei, studentă în anul IV la Facultatea de Medicină, specializarea Medicină Dentară. „Am stat până acum la Căminul 1 și îmi place tare mult. Viața de cămin este altceva decât să stai în chirie. Sunt și condiții bune și este foarte central. Până la facultate pot să merg zilnic pe jos, nu mă încurcă cu absolut nimic”, spune Oana.

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Studenta povestește că, de-a lungul anilor, a avut norocul să întâlnească persoane cu care s-a înțeles bine și spune că respectul și comunicarea sunt esențiale pentru o viață de cămin fără probleme. „Am avut noroc în fiecare an de oameni foarte cumsecade. Am o colegă cu care am vorbit și sperăm să ajungem în aceeași cameră, dar restul fetelor nu știu cu cine o să prind. M-am înțeles în fiecare an cu orice fată și cred că o să ne descurcăm, atâta timp cât există înțelegere, comunicare și respect. Nu ar trebui să existe probleme”, spune ea.

Pentru noul an universitar, Oana își dorește, printre altele, ca lucrările din oraș să se încheie, astfel încât deplasarea prin Sibiu să fie mai ușoară. „Mi-aș dori să nu mai fie atât de multe lucrări în oraș, pentru că și cu traficul este foarte greu. În rest, mi-aș dori să termin anul fără restanțe”, mai spune studenta.

„Sunt un pic nedormit”

La cămin au ajuns și studenți care au făcut deja cunoștință cu viața universitară și care se întorc la Sibiu pentru un nou an.

Andrei vine din Vâlcea și este student la master, la Facultatea de Științe Economice. Spune, cu umor, că dimineața găsirii camerei l-a prins cu foarte puțină energie. „Problema e că sunt un pic cam nedormit și nu știu cât de mult o să te ajute chestia asta. Sunt viu. Se putea mai rău? Am zero energizante și cafeină în sânge până acum”, spune Andrei, zâmbind.

Studentul este la master și își dorește ca noul an universitar să se încheie fără restanțe. „Până acum am stat în Căminul 6. Sper să stau în aceeași cameră cu amicul meu”, spune acesta.

Pentru el, reîntoarcerea la Sibiu înseamnă și reluarea ritmului de studiu, dar și întâlnirea cu colegii și prietenii.

„Aceleași emoții, dar toate trecătoare”

Pentru alți studenți, începutul unui nou an universitar vine cu emoții care, chiar dacă se repetă în fiecare toamnă, nu dispar complet.

Ionel Bălan este student în anul II de master la Facultatea de Științe Economice, specializarea Expertiză Contabilă și Audit. Pentru el, Căminul 1 a devenit deja un loc familiar. „Ca în fiecare an, am celeași emoții, dar toate trecătoare. Ca viziune pentru anul ăsta, eu zic că am o viziune bună și sper ca totul să meargă bine. Să ne cazăm împreună și să începem anul cum trebuie”, spune Ionel.

Studentul spune că a locuit în Căminul 1 pe toată perioada facultății și este mulțumit de condițiile găsite aici. „Am stat aici, în Căminul 1. În toți anii de facultate, aici am stat. Mi se pare foarte bine. Căminul e curat, este îngrijit. Mai mult de atât nu cred că ai nevoie”, spune Ionel Bălan.

Pentru studenți, zilele de cazare înseamnă mai mult decât preluarea unei camere. Sunt zilele în care se reîntâlnesc colegii, își cunosc noii colegi de cameră, își așază lucrurile și își fac planurile pentru lunile care urmează.

Începerea noului an universitar aduce astfel la Sibiu aceeași combinație de emoții, nerăbdare și speranțe. Pentru unii este primul pas în viața de student, pentru alții este revenirea într-un loc deja familiar, devenit, după câțiva ani, aproape ca o a doua casă.