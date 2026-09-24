Pe scurt: Un tânăr din Sibiu a ajuns în arest preventiv după ce și-a încălcat ordinul de protecție și s-a apropiat de mama sa. Poliția și instanța au intervenit rapid în acest caz.

Un bărbat de 23 de ani din municipiul Sibiu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a încălcat măsurile dispuse printr-un ordin de protecție emis la solicitarea mamei sale.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc luni, 21 septembrie 2026, în jurul orei 22:30, când polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu au fost sesizați chiar de mama tânărului.

Femeia a anunțat autoritățile că fiul său s-a apropiat la mai puțin de 150 de metri de ea și de domiciliul său, încălcând astfel restricțiile impuse prin ordinul de protecție. Polițiștii au intervenit la fața locului și au constatat că tânărul nu a respectat interdicțiile stabilite de instanță.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus inițial reținerea pentru 24 de ore a bărbatului.

Judecătoria Sibiu a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a tânărului, considerând că există suficiente motive pentru a preveni repetarea faptelor și pentru a proteja victima.