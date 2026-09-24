Pe scurt: Numărul insolvențelor crește în 2026, cu sectoare precum construcțiile și agricultura în prim-plan. Specialiștii avertizează că lipsa prevenției și reacția întârziată a antreprenorilor agravează situația.

În perioada ianuarie – august 2026, un număr de 4.782 de firme și PFA-uri au intrat în insolvență, ceea ce reprezintă o creștere de 4,85% față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului și analizate de Sierra Quadrant, citate de startupcafe.ro.

Doar în luna august au fost înregistrate 357 de cazuri noi, însă analiștii avertizează că aceste cifre ascund o realitate mai gravă: majoritatea firmelor nu intră în insolvență pentru a se salva, ci pentru a se închide, deoarece antreprenorii recunosc prea târziu problemele financiare.

Creștere record a insolvențelor în primul semestru și context economic dificil

În primele șase luni din 2026, au fost deschise 3.855 de proceduri de insolvență, cu 12,36% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025, acesta fiind cel mai ridicat nivel pentru un prim semestru din ultimii opt ani.

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Analiștii Sierra Quadrant explică această evoluție prin scăderea PIB-ului României cu 0,8% în primul semestru, pe fondul prăbușirii consumului și al unei consolidări fiscale agresive. Consumul a scăzut cu 5,7%, cea mai mare contracție din ultimii 16 ani, iar inflația a ajuns la 10,4% în iunie 2026.

Deși în iulie și august ritmul înregistrărilor la Registrul Comerțului s-a temperat (927 de insolvențe față de 1.130 anul trecut), numărul dosarelor noi pe rolul instanțelor a continuat să crească: 805 dosare de insolvență în august, cu 2% peste nivelul din 2025, iar în iulie peste 1.000 de dosare noi, cu 26% mai multe decât anul trecut. La acestea se adaugă și ieșirile „tăcute” din piață: în primul semestru au fost radiate 46.283 de companii, cu 6% mai multe decât în 2025.

Lipsa de lichiditate și prevenția aproape inexistentă

Lipsa de lichiditate este generalizată: la finalul trimestrului al doilea, 48.028 de companii aveau obligații fiscale restante, totalizând 77,6 miliarde lei. Rata creditelor neperformante acordate firmelor a urcat la 5,6%, cu 1,2 puncte procentuale peste nivelul de anul trecut.

Legislația românească pune la dispoziția antreprenorilor instrumente de salvare înainte de insolvență, precum mandatul ad-hoc și concordatul preventiv. Totuși, doar 98 de proceduri noi de concordat preventiv au fost deschise în primul semestru din 2026, față de 64 în aceeași perioadă din 2025.

Raportul rămâne dezechilibrat: pentru fiecare firmă care a cerut un concordat preventiv, aproape 40 au ajuns direct în insolvență. Doar 2,5% dintre companiile cu probleme au încercat o soluție preventivă, iar rezultatele sunt modeste: din 691 de cereri de concordat preventiv depuse între 2021 și iunie 2026, doar 11 companii au ieșit din procedură cu planul executat integral, fără să ajungă ulterior în insolvență.

Reprezentanții Registrului Comerțului au subliniat că majoritatea procedurilor de insolvență, fie prin procedura generală, fie prin cea simplificată, sunt de fapt proceduri de faliment. Diferențele de comportament se văd și în funcție de mărimea firmei: companiile mari, cu cifră de afaceri peste 500.000 de euro, apelează mai des la prevenție, în timp ce IMM-urile formează grosul insolvențelor și aproape nu folosesc instrumentele preventive.

Psihologia antreprenorului și efectul de domino în economie

Potrivit lui Ovidiu Neacșu, partener coordonator Sierra Quadrant, mulți antreprenori evită procedura de prevenție nu pentru că situația firmei ar permite-o, ci pentru că nu sunt pregătiți să accepte implicațiile:

„Se tem de reacția furnizorilor, a băncilor și a angajaților, de pierderea reputației și a controlului. Între timp, datoriile cresc, furnizorii scurtează termenele de plată, băncile devin prudente, oamenii-cheie pleacă și clienții își caută alternative. Controlul nu se pierde în ziua deschiderii procedurii, ci treptat, în lunile în care procedura este evitată.”

Specialiștii în restructurare atrag atenția că semnalele de alarmă apar cu mult înainte: întârzieri la furnizori, rostogolirea datoriilor fiscale și folosirea temporară a banilor destinați TVA sau contribuțiilor pentru finanțarea activității curente. În 2025, companiile din România au avut nevoie în medie de 144 de zile pentru a plăti o factură B2B, iar peste o treime dintre firme spun că lipsa lichidității le face să întârzie plățile către furnizori, amplificând riscul de insolvență în lanț.

Sectoarele și regiunile cele mai expuse riscului de insolvență

Primele cinci sectoare concentrează 75% din totalul insolvențelor. Construcțiile ocupă locul al doilea ca număr absolut de insolvențe (1.044), cu o creștere de peste 10% față de anul trecut, deși volumul lucrărilor a crescut cu 13,9%. Sectorul rămâne riscant din cauza lanțurilor lungi de subcontractare, marjelor mici, plăților întârziate și dependenței de banii publici. În august, numărul firmelor din construcții intrate în insolvență a crescut cu 69% față de august 2025.

Agricultura are cea mai rapidă deteriorare: insolvențele au crescut cu peste 52%, de la 179 la 273, pe fondul volatilității prețurilor la cereale, costurilor ridicate, secetei, importurilor din Ucraina și scumpirii energiei și îngrășămintelor. Criza s-a extins de la exploatațiile mici la companii mari, cu rețele extinse de furnizori și distribuitori.

Transportul și depozitarea au înregistrat 600 de cazuri, cu o creștere de 5%, sectorul fiind afectat de costurile cu combustibilul, forța de muncă, concurența și scăderea volumelor de marfă. Comerțul rămâne cel mai afectat sector în cifre absolute, cu 1.082 de insolvențe, chiar dacă numărul a scăzut ușor. HoReCa (+5,6%) și activitățile profesionale, științifice și tehnice (+16%) resimt direct scăderea consumului și reducerea bugetelor clienților.

La nivel regional, cele mai mari creșteri ale insolvențelor apar în județele cu economii fragile: Vaslui (+108%), Bistrița-Năsăud (+78%), Vrancea (+69%), Bacău (+49%), Teleorman (+46%), Giurgiu (+45%) și Suceava (+42%). Regiunea Nord-Est a înregistrat 446 de insolvențe, cu aproape 28% mai multe decât anul trecut. În schimb, centrele economice puternice precum Cluj, Bihor și Timiș arată o stabilizare sau chiar scăderi ale numărului de insolvențe, iar Bucureștiul crește moderat (+4%).

Perspective sumbre pentru finalul anului și nevoia de educație financiară

Experții estimează că disciplina la plată va rămâne sub presiune și că numărul insolvențelor va continua să crească până la finalul anului. Presiunea fiscală suplimentară, prin scăderea plafonului pentru microîntreprinderi la 100.000 de euro și majorarea impozitului pe dividende, a redus rezervele de lichiditate ale firmelor mici.

„Estimăm că 2026 se va încheia cu un nivel ridicat al insolvențelor, iar sectoarele cele mai expuse vor fi construcțiile, agricultura și transporturile. Diferența dintre firmele care vor supraviețui și cele care vor dispărea nu va fi dată doar de piață, ci de viteza de reacție”, a declarat Ovidiu Neacșu.

Acesta a subliniat importanța monitorizării cash-flow-ului, a încasărilor și restanțelor, precum și a utilizării instrumentelor preventive la timp.

„Avem nevoie de o educație financiară reală a antreprenorilor și de un sistem de avertizare timpurie, pentru că astăzi statul și băncile află de probleme abia când e prea târziu”, a adăugat Neacșu.

În contextul creșterii numărului de insolvențe, ANAF ia la purecat patronii firmelor care intră în insolvență pentru a evita taxele, ceea ce adaugă o presiune suplimentară asupra mediului de afaceri.