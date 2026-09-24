Pe scurt: Drumeții din Sibiu găsesc trasee mai sigure datorită noilor podețe montate de Salvamont și Consiliul Județean. Investițiile vor continua și în zona Bâlea Cascadă.

Traseele de drumeție din județul Sibiu devin mai accesibile și mai sigure pentru turiști, după ce Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, a finalizat construcția a două noi podețe pe rutele montane.

Potrivit unei postări publicate joi, 24 septembrie 2026, de Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, aceste lucrări fac parte dintr-un program amplu de investiții în infrastructura montană, derulat de Salvamont Sibiu.

Lucrările au fost realizate cu finanțare asigurată de Consiliul Județean Sibiu, iar unul dintre cele două podețe a fost sponsorizat de Asociația „În Slujba Muntelui”. Daniela Cîmpean a transmis mulțumiri asociației pentru implicare și pentru sprijinul acordat activității Salvamont, subliniind importanța colaborării dintre instituțiile publice și sectorul asociativ pentru dezvoltarea infrastructurii turistice.

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Aceste investiții sunt parte a planului de modernizare a traseelor montane, continuând lucrările începute în cadrul proiectului „Anii Drumeției”. Podețele nou construite contribuie la menținerea traseelor în condiții corespunzătoare și la creșterea siguranței turiștilor care parcurg aceste zone.

„Investițiile în infrastructura montană înseamnă trasee mai bine întreținute, acces mai sigur și condiții mai bune pentru toți cei care aleg să descopere munții Sibiului”, a transmis Daniela Cîmpean, citată de pagina sa de Facebook.

Un nou podeț va fi montat în zona Bâlea Cascadă pe traseele marcate

Reprezentanții Salvamont Sibiu au anunțat că lucrările de modernizare a infrastructurii montane continuă. În zilele următoare, un nou podeț va fi montat în zona Bâlea Cascadă, pe traseele marcate cu cruce roșie și triunghi albastru. Aceste rute sunt printre cele mai frecventate de turiști, iar îmbunătățirea infrastructurii va contribui la creșterea gradului de siguranță și la menținerea traseelor în stare bună.

Consiliul Județean Sibiu a asigurat finanțarea necesară pentru aceste investiții, iar Primăria Comunei Racovița a sprijinit realizarea lucrărilor. Inițiativa face parte din eforturile autorităților locale de a promova turismul activ și de a oferi condiții mai bune pentru drumeții și iubitorii de natură.

Traseele montane din județul Sibiu atrag anual mii de turiști, iar investițiile recente vin în completarea altor proiecte dedicate promovării și întreținerii acestor rute. Pentru cei interesați de activități în aer liber, județul Sibiu oferă o varietate de opțiuni, inclusiv drumeții în Făgăraș și alte evenimente dedicate mișcării în natură.

Lucrările la infrastructura montană vor continua și în perioada următoare, autoritățile locale anunțând că vor susține în continuare proiectele care vizează siguranța și confortul turiștilor pe traseele din județ.