Pe scurt: Peste 600 de elevi și profesori au participat la activități preventive organizate de polițiștii sibieni, care au verificat și societăți comerciale din apropierea școlilor.

Polițiștii sibieni au desfășurat, de la începutul anului școlar, acțiuni de verificare și activități informativ-preventive în incinta și în zonele adiacente a șase unități de învățământ din orașele Cisnădie, Miercurea Sibiului și Agnita.

Potrivit IPJ Sibiu, aceste activități au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în școli, prevenirea faptelor antisociale și identificarea elevilor aflați în situații de risc, atât din perspectiva victimizării, cât și a implicării în fapte de natură infracțională. La acțiuni a participat și un echipaj canin din cadrul Serviciului Criminalistic.

În cele șase unități de învățământ au fost organizate 30 de activități informativ-preventive, la care au participat 623 de elevi și cadre didactice. Polițiștii au discutat cu elevii și profesorii despre prevenirea violenței, a comportamentelor antisociale și a consumului de substanțe, subliniind importanța respectării regulilor pentru menținerea unui climat sigur în mediul școlar.

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De asemenea, polițiștii au acționat în zonele adiacente școlilor pentru a preveni comercializarea către minori a produselor din tutun, alcool sau băuturi energizante. În acest context, au fost verificate și societăți comerciale pentru a se constata respectarea prevederilor legale în vigoare.

La activitățile desfășurate au participat 34 de polițiști, fiind obținute următoarele rezultate: au fost legitimate 89 de persoane, verificate 16 societăți comerciale și 62 de autovehicule, dintre care 2 destinate transportului școlar.

Polițiștii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, dintre care 12 pentru abateri la O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 5 pentru nerespectarea prevederilor H.G. nr. 301/2012 și 1 pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 28/1999. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 6.297 de lei.

Acțiunile preventive vor continua, polițiștii sibieni urmând să desfășoare în mod constant activități de prevenire și verificare în școli și în zonele din apropiere, cu scopul de a crește siguranța elevilor și de a responsabiliza întreaga comunitate școlară cu privire la comportamentele care pot pune în pericol siguranța proprie sau a celor din jur.

Cadrele didactice sunt îndemnate să acorde o atenție sporită prevenirii acestor situații și să promoveze constant un climat bazat pe siguranță, respect și nonviolență. Capcanele în care pot cădea copiii și bunicii: polițiștii din Sibiu merg direct în școli și comunități este un exemplu de inițiativă similară derulată în județ. Siguranța în școală este responsabilitatea tuturor, iar un mediu școlar sigur se construiește prin respect, responsabilitate și implicarea fiecăruia dintre noi.