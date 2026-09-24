Sibienii care merg să bea o cafea pe terasa de la Lacul lui Binder trebuie să plătească, în mod obligatoriu, și taxa de plajă, chiar dacă nu ocupă un sezlong și nu intră în apă. Consilierul local Nicolae Forir cere să fie modificat regulamentul.

Nicolae Forir, consilier local din partea PSD, a mers să bea o cafea pe terasa de la Lacul lui Binder. Mare i-a fost mirarea când, deși nu a mers la plajă, a fost obligat să plătească o taxă de 17 lei. El a expus situația în ședința Consiliului Local din 24 septembrie.

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▶ Vezi pagina acestui video: Un consilier local cere modificarea regulamentului de la Lacul Binder. „Am plătit taxa de plajă, dar am fost doar la restaurant” — VIDEO

„Acum două săptămâni, mi-am permis să merg la Lacul lui Binder. Foarte frumos locul, extraordinar, ai timp să stai, să te gândești, să vezi cum se practică sportul nautic, totul în regulă și felicit primăria pentru investiție. Ce nu înțeleg este de ce, în momentul când am intrat ca să merg la restaurant să beau o cafea, mi s-a emis un bilet pe care scrie taxă plajă. I-am spus domnului respectiv că merg la restaurant să beau o cafea, el mi-a răspuns că este o taxă de plajă, i-am spus că nu am costumul de baie la mine, dar el a insistat. Am plătit”, a prezentat Nicolae Forir pățania sa.

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Consilierul a cerut ca regulamentul să fie modificat. „Am putea să reluăm un pic discuția despre regulamentul respectiv? Consider că trebuie îmbunătățit. (…) Zona poate aduce bani mulți primăriei, motiv pentru care trebuie puțin regândit. (…) Până la anul când reîncepe sezonul, să încercați să găsim o soluție prin care aș putea să vă invit la o cafea acolo, dar să plătesc doar cafeaua, nu și plaja”, a mai spus Forir.

Primarul Astrid Fodor a menționat că „acea terasă nu a fost gândită ca un restaurant de cartier, ci ca o terasă unde cel care merge la baie la lac să poată bea o cafea sau un suc”. Edilul a menționat, cu această ocazie, că va rezilia contractul cu operatorul care a închiriat terasa, întrucât a depus acte false la primărie.

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Astrid Fodor a adăugat că, atunci când se va relua procedura pentru închirierea terasei, ar putea fi revizuit și regulamentul de la Lacul lui Binder. „Vă puteți implica, dintre consilieri, și poate ajungem la o variantă mai bună”.