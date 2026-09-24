Pe scurt: Polonia introduce pe autostrăzi un indicator rutier care arată și limita de viteză, nu doar controlul automat. Autoritățile vor analiza dacă noul semn crește siguranța rutieră.

Ministerul Infrastructurii din Polonia a anunțat că va începe testarea unei noi versiuni a indicatorului rutier D-51a pe autostrăzi și drumuri expres, potrivit Libertatea.

Noul semn va afișa nu doar existența controlului automat al vitezei, ci și limita de viteză valabilă pe tronsonul respectiv.

Testarea va avea loc pe sectoarele de drum unde funcționează deja sistemul de măsurare a vitezei medii. În prezent, în Polonia există 116 locații unde șoferii sunt monitorizați cu astfel de sisteme. Proiectul pilot va fi derulat până la sfârșitul anului 2028, iar autoritățile vor analiza dacă afișarea suplimentară a limitei de viteză pe indicatorul D-51a contribuie la creșterea siguranței rutiere.

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În forma actuală, indicatorul D-51a informează doar că pe tronsonul respectiv funcționează un sistem automat de control al vitezei medii. Pentru a afla limita de viteză, șoferii trebuie să își amintească semnele întâlnite anterior sau să aplice regulile generale de circulație. Noua versiune a indicatorului va reuni cele două informații pe același panou, astfel încât conducătorii auto să poată vedea imediat atât existența controlului, cât și viteza maximă permisă pe tronsonul monitorizat.

Ministerul Infrastructurii a precizat că testele vor începe în perioada următoare și vor continua până la finalul anului 2028. În cadrul acestora, autoritățile vor monitoriza mai mulți indicatori, inclusiv modul în care noul semn influențează comportamentul șoferilor.

Se va analiza dacă informația suplimentară determină o conducere mai sigură și dacă reduce numărul frânărilor bruște sau al cazurilor în care șoferii circulă cu viteză mult sub limita permisă.

Viceministrul Infrastructurii, Stanisław Bukowiec, a declarat că „lipsa certitudinii cu privire la limita de viteză aplicabilă poate duce la frânări bruște sau la deplasarea cu o viteză mult sub limita permisă”.

Oficialul a subliniat că, în trecut, ministerul a primit solicitări pentru completarea indicatorului D-51a cu informația privind viteza maximă admisă.

Ministerul Infrastructurii a transmis că rezultatele proiectului vor arăta dacă afișarea limitei de viteză pe indicatorul D-51a contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere. Dacă testele vor avea rezultate pozitive, autoritățile iau în calcul modificarea reglementărilor privind semnalizarea rutieră și introducerea noului indicator la scară mai largă.