Pe scurt: După protestele localnicilor față de proiectul minier de magneziu din Mărginimea Sibiului, compania Mineral Proiect Invest și Primăria Săliște au venit cu reacții oficiale, promițând transparență și consultare publică înainte de orice decizie.

Proiectul de exploatare a magneziului din zona Valea Dobra, comuna Rășinari, a intrat în centrul atenției publice după ce compania Mineral Proiect Invest SA (MPI Magnesium) a anunțat că a primit licența de concesiune pentru exploatare. Licența a fost acordată pe 7 septembrie 2026, iar proiectul este prezentat de investitor drept primul proiect industrial integrat de magneziu din Uniunea Europeană ajuns într-o fază avansată, cu exploatare și procesare pe teritoriul României.

Compania promite transparență și răspunsuri la întrebările comunității

Reprezentanții MPI Magnesium au subliniat că proiectul va fi dezvoltat etapizat, cu o investiție totală estimată la peste 400 de milioane de euro și resurse de peste 50 de milioane de tone de zăcământ. În prima etapă, aproape 100 de milioane de euro vor fi alocate pentru deschiderea carierei, construcția uzinei de procesare la Săliște și amenajarea unui funicular electric pentru transportul minereului. Compania susține că procesul tehnologic este sigur, fără poluare, și că nu au fost identificate urme de azbest la Rășinari, potrivit forajelor realizate de Agenția Națională de Resurse Minerale și Institutul de Geologie.

„Obiectivul nostru este să transformăm această resursă într-o sursă europeană de produse din magneziu cu valoare adăugată ridicată și să contribuim astfel la reducerea uneia dintre dependențele strategice ale Uniunii Europene”, a declarat Andrei Degeratu, președinte și director general al Mineral Proiect Invest SA pentru Libertatea.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Andrei Degeratu, președinte și director general al MPI Magnesium, a declarat că obiectivul este transformarea resursei locale într-o sursă europeană de produse cu valoare adăugată ridicată. Compania a anunțat că va răspunde tuturor întrebărilor comunității și va publica informații suplimentare pe site-ul propriu, inclusiv detalii despre tehnologia folosită și despre impactul asupra mediului. De asemenea, transportul minereului va fi realizat cu funicular și camioane electrice, pentru a minimiza impactul asupra mediului.

Primăria Săliște: Nicio decizie fără dezbatere publică

Administrația orașului Săliște a transmis, printr-un comunicat, că nu a luat nicio decizie privind concesionarea terenului sau semnarea unui contract cu investitorul. Primăria a precizat că proiectul va fi analizat și supus dezbaterii publice înainte de orice hotărâre. „Urmează ca, în perioada următoare, să fie analizat proiectul, apoi vor avea loc dezbateri publice, în care locuitorii zonei își pot susține opiniile, iar ulterior va fi luată o decizie, în cadrul Consiliului Local, cu privire la oportunitatea sau nu de deschidere a unei astfel de uzine la Săliște. Nu a fost concesionat niciun teren și nu a fost semnat niciun contract cu firma respectivă”, a transmis administrația locală din Săliște.

Acest mesaj vine după ce, în ședința Consiliului Local Săliște din 21 septembrie, mai mulți membri ai comunității au contestat proiectul, solicitând organizarea unui referendum local și exprimând temeri privind impactul asupra mediului și sănătății. O parte dintre localnici au cerut publicarea documentației tehnice și de mediu, evaluări independente ale riscurilor pentru apă, aer și sol, precum și analize privind prezența mineralelor asbestiforme. Mircea Bozan, unul dintre inițiatorii protestului, a cerut detalii despre cantitatea de acid clorhidric ce va fi folosită la uzina din Săliște și a criticat lipsa de transparență în informarea populației.

VEZI ȘI: Localnicii se opun exploatării de magneziu de la Rășinari și uzinei de la Săliște: peste 2.000 cer stoparea proiectului

O preocupare majoră a comunității este posibila dispersie a fibrelor de azbest pe o rază de până la 10 kilometri în jurul carierei, având în vedere că serpentinitul poate conține azbest natural. Compania a reiterat că nu au fost identificate urme de azbest la Rășinari.

Protestele continuă, iar presiunea publică crește

După cum am relatat anterior, peste 2.000 de localnici au semnat deja o petiție pentru stoparea proiectului, iar protestele au continuat în ultimele zile. În urmă cu două zile, am prezentat și reacțiile vehemente ale comunității din Săliște, unde oamenii au declarat că proiectul „se va face doar peste cadavrele noastre”.

Citește și: Revoltă la Săliște față de proiectul carierei de magneziu de la Rășinari: „Se va face doar peste cadavrele noastre” / video

Procedural, următoarea etapă pentru avansarea proiectului este obținerea acordului Consiliului Local Săliște pentru planul urbanistic necesar construcției uzinei, precum și avizul de mediu de la Direcția Județeană de Mediu Sibiu. O hotărâre similară este necesară și din partea Consiliului Local Rășinari pentru investițiile din comună. Proiectul prevede crearea a 75 de locuri de muncă la uzina de procesare și 25 în carieră, cu posibilitatea extinderii la 150 de angajați. Veniturile estimate pentru bugetele locale sunt de 1,5 milioane de euro la Rășinari, 1,2 milioane de euro la Săliște și 700.000 de euro la bugetul de stat, pe o perioadă de exploatare de 20 de ani.