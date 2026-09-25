Pe scurt:
Un bărbat din Ighișu Nou a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încălcat un ordin de protecție. Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului Mediaș.
Un bărbat de 71 de ani din Ighișu Nou a fost reținut de polițiștii din Mediaș pentru încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție, potrivit IPJ Sibiu.
Incidentul a avut loc joi, 24 septembrie 2026, când bărbatul nu ar fi respectat obligațiile stabilite de Judecătoria Mediaș la începutul lunii.
Conform informațiilor transmise de polițiști, pe 8 septembrie 2026, Judecătoria Mediaș a emis un ordin de protecție împotriva bărbatului, impunându-i să păstreze o distanță de cel puțin 50 de metri față de victimă și de domiciliul acesteia. De asemenea, i s-a interzis orice formă de contact cu persoana protejată.
Pe 24 septembrie 2026, bărbatul ar fi încălcat aceste măsuri, apropiindu-se de victimă și de locuința acesteia, încălcând astfel prevederile ordinului de protecție. Polițiștii au intervenit și au adunat probe care au confirmat faptele reclamate.
În urma acestor probe, polițiștii din Mediaș au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat în fața procurorilor, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș.
Cazuri similare au fost raportate recent și în alte localități din județ, cum ar fi arestarea unui tânăr la Sibiu pentru încălcarea ordinului de protecție față de mama sa. Polițiștii reamintesc că respectarea ordinelor de protecție este obligatorie, iar încălcarea lor atrage consecințe penale.
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