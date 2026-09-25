Campania de vaccinare antirabică a vulpilor a început vineri, 25 septembrie, în județul Sibiu. Acțiunile urmăresc prevenirea răspândirii rabiei în rândul animalelor sălbatice și domestice și includ atât distribuirea aeriană și terestră a momelilor vaccinale, cât și monitorizarea și testarea animalelor în cazul unor suspiciuni de boală.

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural de marți, 29 septembrie, DSVSA Sibiu va prezenta informații despre campania de vaccinare aeriană a vulpilor. Începând cu 25 septembrie, pe raza județului Sibiu sunt distribuite momeli vaccinale, cu o densitate de 25 de momeli pe kilometru pătrat.

Vaccinarea este completată de o campanie de informare și avertizare a populației, prin afișarea de materiale informative în localități. De asemenea, momelile vaccinale sunt plasate și terestru, direct în habitatul vulpilor.

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Vulpi împușcate pentru monitorizarea vaccinării

Programul include și acțiuni de monitorizare a eficienței vaccinării. Astfel, în cadrul campaniei sunt împușcate vulpi pentru prelevarea de probe și verificarea markerului din vaccin. În același timp, sunt testate animalele moarte din speciile vulpe, șacal și urs, pentru depistarea rabiei.

Analizele de laborator sunt realizate la nivelul LSVSA Sibiu, pe sistemul nervos central, sânge, lichide toracice, dinți și mandibulă

Una dintre metodele de bază pentru diagnosticul rabiei este imunofluorescența directă (IFD), prin care este urmărită prezența agentului patogen în țesutul cerebral. Potrivit specialiștilor, testul are o sensibilitate și o specificitate de 96–100% în cazurile analizate.

Un singur caz și mai multe suspiciuni de rabie

De la începutul anului și până în prezent, în cadrul LSVSA Sibiu au fost investigate 19 suspiciuni provenite din județul Sibiu: 16 vulpi, două pisici și o bovină.

Toate aceste cazuri au fost supuse analizelor de laborator, iar informațiile transmise de LSVSA Sibiu arată că nu a fost confirmată prezența rabiei în județul Sibiu în 2026.

„Laboratorul a primit și probe pentru suspiciuni din județele arondate – Covasna, Harghita și Brașov. Au fost investigate probe provenite de la trei câini, două pisici și trei bovine, iar rezultatele au fost negative. În cazul unei bovine adulte din județul Sibiu au existat semne clinice care au ridicat suspiciunea de rabie. Animalul prezenta bruxism, agitație, sprijinirea capului de obiectele din jur și de copaci, pervertirea gustului, coprofagie, pareză a nervului auricular și facial stâng și hipersalivație”, se arată în comunicatul trimis de DSVSA Sibiu..

În acest caz au fost identificați trei contacți umani – fermierul, un aparținător și medicul veterinar de liberă practică împuternicit. Au fost dispuse măsuri de control, inclusiv catagrafierea speciilor receptive din exploatație, interzicerea mișcării animalelor în și din exploatație, punerea sub observație clinică a animalelor receptive și notificarea Direcției de Sănătate Publică Sibiu și a medicilor de familie. Rezultatul analizelor de laborator a fost negativ.

De ce sunt importante vaccinarea și monitorizarea vulpilor

Potrivit DSVSA, vulpile reprezintă una dintre speciile importante în menținerea și transmiterea rabiei în populațiile de animale sălbatice. Vaccinarea acestora prin momeli este utilizată pentru reducerea circulației virusului în mediul natural și pentru limitarea riscului de transmitere către animalele domestice și, indirect, către oameni.

Potrivit informațiilor LSVSA Sibiu, deși evoluția rabiei este în creștere în anumite regiuni ale țării, în special în nord-est, acțiunile de imunoprofilaxie și monitorizarea constantă au contribuit la menținerea județului Sibiu fără cazuri confirmate în acest an.

Campania începută la 25 septembrie urmărește tocmai menținerea acestei situații, prin vaccinarea vulpilor, supravegherea populațiilor de animale sălbatice și testarea cazurilor suspecte.