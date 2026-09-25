O minoră în vârstă de 10 ani a fost lovită de un autoturism, luni după-amiază, pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu.
Potrivit primelor verificări, accidentul s-a produs după ce minora de 10 ani ar fi traversat Bulevardul Mihai Viteazu printr-un loc nepermis, fără să se asigure. Copila a fost acroșată de un autoturism condus dinspre Bulevardul Mihai Viteazu spre Calea Dumbrăvii de o femeie de 49 de ani, din județul Olt. La fața locului a intervenit de urgență un echipaj SMURD cu medic.
„Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că o minoră în vârstă de 10 ani, domiciliată în județul Argeș, ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure și a fost acroșată de un autoturism condus pe B-dul Mihai Viteazu spre Calea Dumbrăvii de către o femeie în vârstă de 49 de ani, din județul Olt. În urma accidentului rutier, minora a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Fără mari probleme de trafic”, a transmis IPJ Sibiu.
Fata în vârstă de 10 ani a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la CPU Luther, conștientă, potrivit ISU Sibiu.
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