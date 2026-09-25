ACS Mediaș s-a impus vineri pe teren propriu, scor 2-1 în disputa cu Tricolorul Breaza, din etapa a 6-a a Ligii 3.

Oaspeții au deschis scorul pe ”8 Mai” la primul atac, prin A. Dumitrescu, în minutul 2, după o fază frumoasă în careul medieșenilor.

ACS e egalat rapid, în minutul 10, când Frâncu a centrat din stânga și B. Hanzu a marcat din interiorul careului.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Breaza a fost din nou aproape de gol în minutul 36, pe un contratac, dar portarul medieșean Feșteu a salvat din situație de unu la unu. Și tot Tricolorul fost aproape de gol în mintul 45, după un corner. A fost 1-1 la pauză, după o repriză slabă a medieșenilor.

Cum era de așteptat, antrenorul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă a reacționat la pauză și a făcut trei schimbări, în tentativa de a-și revitaliza formația.

Mediașul a avut reacție și A. Streinu a marcat în minutul 49, profitând de faptul că portarul oaspeților a scăpat din mâini o centrare.

Foto: ACS Medias 2022

Breaza putea egala în minutul 62, când un jucător al oaspeților a luftat din 6 metri. Forcingul medieșenilor se stinge, dar în minutul 73, Hăjmășan trage bine din 16 metri, portarul prahovenilor apără bine.

Fără victorie în acest sezon, Breaza nu are forță să fie periculoasă pe final. S-a terminat 2-1 pentru Mediaș, care bifează al doilea succes consecutiv în Liga 3 și începe să urce spre locurile pe play-off.

ACS MEDIAȘ: Feșteu – Avram, Core, M. Popa (E. Neagu 46) , Frâncu – Gurei (Maxim 69), Sg.Luca, Hanzu, Negrean (Hăjmășan 46) – Orlandea (Llullaku 46), Streinu (Pajco 64). Antrenor: C. Vâtcă