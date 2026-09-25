ACS Mediaș s-a impus vineri pe teren propriu, scor 2-1 în disputa cu Tricolorul Breaza, din etapa a 6-a a Ligii 3.
Oaspeții au deschis scorul pe ”8 Mai” la primul atac, prin A. Dumitrescu, în minutul 2, după o fază frumoasă în careul medieșenilor.
ACS e egalat rapid, în minutul 10, când Frâncu a centrat din stânga și B. Hanzu a marcat din interiorul careului.
Breaza a fost din nou aproape de gol în minutul 36, pe un contratac, dar portarul medieșean Feșteu a salvat din situație de unu la unu. Și tot Tricolorul fost aproape de gol în mintul 45, după un corner. A fost 1-1 la pauză, după o repriză slabă a medieșenilor.
Cum era de așteptat, antrenorul echipei de pe malul Târnavei Mari, Cosmin Vâtcă a reacționat la pauză și a făcut trei schimbări, în tentativa de a-și revitaliza formația.
Mediașul a avut reacție și A. Streinu a marcat în minutul 49, profitând de faptul că portarul oaspeților a scăpat din mâini o centrare.
Breaza putea egala în minutul 62, când un jucător al oaspeților a luftat din 6 metri. Forcingul medieșenilor se stinge, dar în minutul 73, Hăjmășan trage bine din 16 metri, portarul prahovenilor apără bine.
Fără victorie în acest sezon, Breaza nu are forță să fie periculoasă pe final. S-a terminat 2-1 pentru Mediaș, care bifează al doilea succes consecutiv în Liga 3 și începe să urce spre locurile pe play-off.
ACS MEDIAȘ: Feșteu – Avram, Core, M. Popa (E. Neagu 46) , Frâncu – Gurei (Maxim 69), Sg.Luca, Hanzu, Negrean (Hăjmășan 46) – Orlandea (Llullaku 46), Streinu (Pajco 64). Antrenor: C. Vâtcă
Ultima oră
- Mașină și motocicletă, implicate într-un accident pe Calea Cisnădiei din Sibiu / foto acum 10 ore
- Bărbat găsit mort într-o mașină la Sibiu: un trecător a sunat la 112 / foto acum 10 ore
- Ministrul Transporturilor, furios după ce a stat peste o oră blocat pe Valea Oltului: Miruță a sunat direct șefii CNAIR / foto acum 10 ore
- ACS Mediaș prinde viteză în Liga 3: a întors meciul cu Breaza acum 11 ore
- Copiii au învățat despre bullying și pericolele online, seniorii despre fraude: 5 zile de acțiuni ale Poliției Sibiu / foto acum 11 ore