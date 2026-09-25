Pe scurt: TollRo devine singura platformă pentru plata rovinietei și a taxelor de drum pentru vehiculele de peste 3,5 tone. Sistemul va fi obligatoriu din 1 octombrie 2026.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că platforma TollRo va deveni operațională începând cu 1 octombrie 2026, ora 00:00. Din acest moment, rovinieta, tichetul de rută și tariful TollRo vor putea fi achitate exclusiv prin noul Sistem de Tarifare Rutieră Electronică.

Potrivit comunicatului CNAIR, etapa de testare a platformei TollRo, începută la 15 septembrie 2026, se va încheia pe 29 septembrie 2026. În această perioadă, aplicația mobilă și portalul au fost testate în condiții reale, iar funcționalitățile și fluxurile de plată au fost monitorizate și optimizate pe baza sugestiilor utilizatorilor.

Platforma TollRo se adresează vehiculelor cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, destinate transportului de marfă, precum și vehiculelor de transport mixt asimilate acestora. Acestea trebuie să utilizeze TollRo atunci când circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, masa vehiculului, clasa EURO și tipul de drum, conform ordinului Ministrului Transporturilor publicat în Monitorul Oficial nr. 940 din 10 octombrie 2025.

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Sistemul TollRo oferă mai multe opțiuni de plată și funcționalități, printre care:

Calculul tarifului de trecere în funcție de distanța parcursă, masa totală maximă autorizată și clasa de emisii poluante (EURO) a vehiculului;

Notificări și informații actualizate despre rețeaua de drumuri acoperită de sistem;

Tichet de rută: plată în avans pentru un traseu stabilit înaintea călătoriei;

Tarifare pe distanța parcursă: traseul se înregistrează prin aplicația mobilă TollRo, iar plata se poate face din portofelul electronic, cu cardul sau cash.

Aplicația mobilă TollRo este gratuită și disponibilă pentru iOS și Android. Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot achiziționa rovinieta și tichetul de rută, pot înregistra traseul pentru TollRo și primesc notificări rutiere. De asemenea, rovinieta poate fi achiziționată și prin SMS.

Plata TollRo prin furnizorii de servicii de taxare electronică (SETRE), interoperabilă cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană, va fi disponibilă începând cu 15 ianuarie 2027.

CNAIR precizează că rovinietele deja cumpărate rămân valabile. Cele emise până la 30 septembrie 2026 prin sistemul actual (SIEGMCR) își păstrează valabilitatea până la data înscrisă pe ele, fără a fi necesară achiziția unei roviniete noi. Verificarea acestora în trafic se va face automat.

Pentru a facilita utilizarea platformei, CNAIR pune la dispoziție materiale video care explică pas cu pas principalele funcționalități ale TollRo, inclusiv crearea unui cont, calculul și plata tarifului de trecere, precum și verificarea istoricului tranzacțiilor.