Astrid Fodor anunță că Gușterland nu se deschide în 2026. „Proiectul va sta un an de zile, dar nu din vina Primăriei”

Unul dintre cele mai așteptate proiecte ale administrației locale, Complexul de Agrement Gușterland, este finalizat aproape în totalitate, dar sibienii mai au de așteptat până la inaugurare. Primarul Astrid Fodor a transmis că „proiectul se va opri pentru un an de zile” din cauza unui aviz greșit.

Gușterland nu se mai deschide în 2026. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a anunțat, vineri, în cadrul conferinței „Construcții & Capital”, organizată de Patronatul Societăților din Construcții (PSC) la Sibiu, că lucrările sunt blocate din cauza unui aviz greșit.

„Proiectul Gușterland se va opri pentru un an de zile. Acest proiect va sta un an de zile, nu din vina Primăriei, ci din vina celor care ne-au dat un aviz greșit. Și-au dat seama după 6 luni că nu e bine cum au stabilit avizul. Am stat luni de zile să ne dea un alt aviz și acum trebuie să contractăm lucrarea. O procedură lungă de contractare, pentru că materialele necesare se aduc de undeva din China”, a spus Astrid Fodor.

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Astrid Fodor a adăugat că administrația locală se lovește des de astfel de probleme, din lipsa de personal tehnic calificat. „Lipsa de competențe în multe domenii se dovedește clar când execuți o lucrare. Aici sunt marile probleme cu care se lovește administrația locală. Noi nu ne lovim de lipsa fondurilor, știm să gestionăm bugete, știm să accesăm fonduri. Sunt probleme care trebuie rezolvate de guvernanți”, a adăugat primarul Sibiului.

Directorul general al companiei CON-A, care construiește complexul Gușterland, a aprobat cele spuse de primarul Astrid Fodor.

„Doamna primar a pus degetul pe rană. Și la Primăria Sibiu, și la Consiliile Județene și la alte instituții, noi, constructorii, ne lovim și ne intersectăm cu personal care poate nu e atât de competitiv, care nu cunoaște atât de multe probleme tehnice, iar asta este o problemă până la urmă. Administrația publică are nevoie de oameni performanți care trebuie plătiți foarte bine”, a subliniat Sorin Cristea directorul general CON-A.

Gușterland cuprinde o zonă extinsă pentru activități outdoor, inclusiv sanie de vară, trasee pentru biciclete, tiroliene și facilități de agrement pe o suprafață mare, transformând o zonă până acum neamenajată într-un punct atractiv pentru locuitori și vizitatori. Lucrările au început în iulie 2024, iar gradul de amenajare a ajuns la 95%. Investiția ar fi trebuit să fie finalizată încă din luna aprilie a acestui an.