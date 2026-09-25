Pe scurt: Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor este marcată la Sibiu printr-un apel la controale medicale și renunțarea la fumat. Specialiștii recomandă măsuri simple pentru protejarea plămânilor.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu marchează vineri, 25 septembrie 2026, Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor, un eveniment dedicat creșterii gradului de conștientizare privind importanța sănătății respiratorii și prevenirea bolilor pulmonare.

Potrivit comunicatului publicat pe Facebook, tema din acest an este „O viață cu plămâni sănătoși”, cu accent pe prevenție, informare și responsabilitate față de propria sănătate.

Reprezentanții spitalului atrag atenția asupra importanței controalelor medicale regulate, a diagnosticării precoce și a adoptării unor măsuri concrete pentru protejarea sănătății plămânilor.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Sănătatea plămânilor este esențială pentru calitatea vieții, iar prevenția trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi. Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor reprezintă un bun prilej de a atrage atenția asupra importanței unui stil de viață sănătos, a renunțării la fumat și a prezentării la medic atunci când apar simptome respiratorii. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, echipele medicale depun zi de zi eforturi pentru a oferi pacienților îngrijire medicală de calitate și pentru a contribui la creșterea gradului de informare și prevenție în rândul comunității”, a transmis managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache.

Simptomele respiratorii nu trebuie ignorate, spun medicii sibieni

Specialiștii avertizează că afecțiunile pulmonare pot apărea la orice vârstă și uneori evoluează fără manifestări evidente. Simptome precum tusea persistentă, dificultățile de respirație, senzația de lipsă de aer, respirația șuierătoare, durerile toracice sau oboseala neobișnuită nu trebuie ignorate, mai ales dacă persistă.

„Un diagnostic stabilit la timp poate face diferența în evoluția unei afecțiuni respiratorii. Este important ca pacienții să acorde atenție simptomelor și să solicite un consult medical atunci când acestea persistă sau se agravează. De asemenea, respectarea recomandărilor medicului și efectuarea investigațiilor indicate sunt esențiale pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice potrivite fiecărui pacient”, a precizat directorul medical al SCJU Sibiu, dr. Dragoș Popescu.

În contextul Zilei Mondiale a Sănătății Plămânilor, la Sibiu au fost organizate ateliere gratuite de respirație, unde medicii au explicat ce simptome pulmonare nu trebuie ignorate și au oferit sfaturi practice pentru menținerea sănătății respiratorii.

Prevenția și educația, esențiale pentru sănătatea pulmonară

Protejarea sănătății pulmonare presupune atât evitarea factorilor de risc, cât și adoptarea unor comportamente sănătoase. Renunțarea la fumat, evitarea expunerii la fumul de țigară și la substanțe iritante, activitatea fizică și respectarea recomandărilor medicale sunt măsuri importante pentru menținerea sănătății respiratorii.

„Îngrijirea medicală presupune nu doar intervenția atunci când apare boala, ci și informarea și educarea pacientului. Este important ca oamenii să cunoască factorii de risc, să recunoască semnele care necesită evaluare medicală și să respecte recomandările primite din partea personalului medical. O bună comunicare între pacient și echipa medicală este esențială pentru un act medical de calitate”, a subliniat directorul de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu, Laurențiu Ghinoiu.

Specialiștii recomandă câteva măsuri simple pentru protejarea sănătății respiratorii: renunțarea la fumat și evitarea expunerii la fumul de țigară, reducerea expunerii la poluare și la substanțe care pot irita căile respiratorii, respectarea măsurilor de protecție la locul de muncă în cazul expunerii la praf, pulberi sau substanțe chimice, precum și prezentarea la medic atunci când apar simptome respiratorii persistente.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu încurajează membrii comunității să acorde o atenție sporită sănătății plămânilor și să nu amâne consultul medical atunci când apar semne care pot indica o problemă respiratorie.

Prevenția, informarea corectă și accesul la servicii medicale sunt pași importanți pentru o viață sănătoasă, subliniază reprezentanții spitalului.