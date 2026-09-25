Un bărbat în vârstă de 77 de ani a fost găsit decedat, vineri seara, într-un autoturism aflat în apropierea râului Cibin și a autostrăzii A1, în zona podului de pe Calea Gușteriței din Sibiu.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, sesizarea a fost făcută prin 112, în jurul orei 18:10. Persoana care a sunat la numărul de urgență a semnalat prezența unei persoane posibil decedate într-un autoturism.

„La data de 25 septembrie a.c., în jurul orei 18:10, polițiștii sibieni au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la prezența unei persoane posibil decedate într-un autoturism aflat în apropierea râului Cibin și a autostrăzii A1, în zona podului de pe Calea Gușteriței”, au transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

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Bărbatul a fost găsit pe scaunul șoferului

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat imediat în zona indicată și au identificat autoturismul. În interiorul mașinii, pe scaunul conducătorului auto, se afla un bărbat decedat.

„Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu s-au deplasat de îndată la fața locului, unde au identificat autoturismul indicat. În interiorul acestuia, pe scaunul conducătorului auto, a fost identificat un bărbat decedat”, precizează Poliția Sibiu.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit și identitatea acestuia. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 77 de ani, domiciliat în municipiul Sibiu.

Polițiștii cercetează circumstanțele decesului

La acest moment, împrejurările în care bărbatul a murit nu au fost stabilite. Polițiștii continuă cercetările, iar cazul este investigat în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor și circumstanțelor în care s-a produs decesul, precum și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, au mai transmis reprezentanții IPJ Sibiu.