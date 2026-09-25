Pe scurt: O femeie din Brașov a fost pusă sub control judiciar după ce a obținut un credit bancar pe numele altei persoane și a retras bani de la ATM-uri din Sibiu.

O femeie în vârstă de 30 de ani, cu domiciliul în județul Brașov, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetată pentru fraudă informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic.

Potrivit IPJ Sibiu, în perioada 15-16 august, femeia ar fi accesat, prin intermediul unei aplicații de mobile banking, un credit bancar în numele unei femei de 55 de ani din județul Alba.

Suma obținută din credit a fost folosită pentru tranzacții frauduloase online, plăți la diverși comercianți, dar și pentru retrageri de numerar de la mai multe ATM-uri din județul Sibiu. Polițiștii spun că operațiunile au fost realizate fără acordul titularului contului, folosind datele personale ale victimei.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, prejudiciul cauzat este de peste 30.000 de lei.

Pe 23 septembrie 2026, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare în localitățile Copăcel și Iași, din județul Brașov. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate probe și bunuri considerate suspecte, care urmează să fie analizate în cadrul anchetei.

Femeia a fost reținută pentru 24 de ore, fiind ulterior prezentată în fața procurorilor, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.