Pe scurt: Tasările apărute după lucrările la rețelele de apă și canalizare din Sibiu sunt reparate de constructori pe cheltuiala lor, sub supravegherea Apă Canal Sibiu.

Tasările și denivelările apărute în zonele unde au fost executate lucrări la rețelele de apă și canalizare din municipiul Sibiu sunt monitorizate și remediate în perioada de garanție.

Informațiile vin în contextul sesizărilor primite de la cetățeni privind starea carosabilului după finalizarea intervențiilor.

Lucrările fac parte dintr-un proiect major de reabilitare și extindere a infrastructurii de apă și canalizare derulat în cadrul „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județele Sibiu și Brașov, perioada 2014–2020 – Etapa II”.

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Aceste intervenții presupun excavarea carosabilului la adâncimi de până la 4–5 metri și montarea unor conducte și colectoare cu diametre de până la 1.000 mm, în subteranul unde există numeroase alte rețele de utilități.

Apă Canal Sibiu explică faptul că, după finalizarea unor astfel de lucrări, zona excavată este readusă la nivelul și structura carosabilului existent, iar umpluturile sunt realizate și compactate succesiv, în straturi. Totuși, terenul nou refăcut și structura rutieră existentă nu reacționează întotdeauna identic imediat după intervenție, ceea ce poate duce la apariția unor tasări sau denivelări.

„Acestea nu înseamnă că zona este lăsată nereparată sau că problema este transferată. Lucrările sunt în perioada de garanție, iar responsabilitatea remedierii revine constructorului”, se arată în comunicatul Apă Canal Sibiu, citat de Ora de Sibiu.

Compania monitorizează permanent lucrările și identifică zonele unde sunt necesare intervenții suplimentare. În cazul apariției unor neconformități, constructorii au obligația contractuală să remedieze problemele fără costuri suplimentare pentru administrația locală. Remedierea poate presupune refacerea stratificației rutiere, frezarea zonei afectate și reasfaltarea acesteia, în funcție de situație.

Reprezentanții Apă Canal Sibiu subliniază că, în cazul unor lucrări de această amploare, refacerea carosabilului este urmărită în timp pentru a identifica și corecta eventualele modificări ale suprafeței.

Redeschiderea rapidă a străzilor pentru circulație presupune ca lucrările să fie etapizate, iar carosabilul să fie redat circulației înainte ca terenul de sub acesta să fi parcurs toate procesele naturale de stabilizare. Astfel, apariția unor tasări nu înseamnă că problema este ignorată, ci că zonele afectate sunt urmărite și remediate în baza obligațiilor de garanție.

În cadrul proiectului, sunt montate conducte și colectoare cu diametre mari, de 600, 800 sau chiar 1.000 mm, ceea ce implică excavații de mari dimensiuni. În subteran există numeroase alte rețele, fiecare cu particularități și materiale de umplutură diferite, iar umpluturile trebuie realizate și compactate în straturi pentru a asigura stabilitatea terenului și a structurii rutiere. Intervențiile au loc adesea în spații carosabile unde trebuie menținută și circulația rutieră.

Un factor important este timpul necesar pentru stabilizarea și compactarea naturală a umpluturilor. Din cauza termenelor stricte de execuție și a necesității de a reda rapid străzile circulației, nu este întotdeauna posibilă așteptarea completă a perioadei de compactare naturală prin trafic.

Apă Canal Sibiu reamintește că lucrările sunt în garanție, iar constructorii au obligația să intervină și să refacă zonele afectate pe cheltuiala proprie, inclusiv prin frezare și reasfaltare, acolo unde este necesar.