Pe scurt: Comunitatea din Poplaca și Săliște a comemorat 110 ani de la luptele din 1916, cu slujbă religioasă, cântece patriotice și produse tradiționale.

La Cimitirul Eroilor situat între Sibiu și Poplaca a avut loc joi, 24 septembrie 2026, un eveniment comemorativ dedicat celor 204 soldați căzuți în luna septembrie a anului 1916, în timpul Primului Război Mondial.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, parastasul a fost săvârșit cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de preoți condus de pr. Liviu Tarcău, consilier pentru misiune în Arhiepiscopia Sibiului. Din sobor au făcut parte pr. Petru Toader Damian, protopopul de Săliște, pr. Gavril Man, pr. Ovidiu Vasu și pr. Tănase Tăvală. După slujbă, a fost depusă o coroană de flori în semn de recunoștință și cinstire pentru jertfa celor care și-au dat viața în acele vremuri tulburi ale istoriei.

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Momentul comemorativ a fost însoțit de participarea Grupului vocal al Parohiei Poplaca din Protopopiatul Săliște, care a interpretat cântece patriotice evocând memoria și sacrificiul eroilor. Doamnele din cadrul grupului au pregătit produse tradiționale pentru toți cei prezenți, adăugând o notă de ospitalitate și solidaritate comunitară evenimentului.

La manifestare au luat parte și copii de la școlile din Poplaca și Săliște, prezența lor fiind considerată un semn al continuității și al responsabilității generațiilor tinere de a cunoaște și cinsti memoria celor care au contribuit la istoria națională prin sacrificiul lor.

Astfel, Cimitirul Eroilor dintre Sibiu și Poplaca rămâne un loc al rugăciunii, al memoriei și al recunoștinței, unde anual se organizează astfel de momente de aducere-aminte.

Evenimentul a marcat 110 ani de la confruntarea militară din septembrie 1916, iar pomenirea celor 204 soldați căzuți la datorie continuă să fie un moment important pentru comunitate.

Prin rugăciune, cântec și comuniune, cei prezenți au adus un prinos de recunoștință eroilor, păstrând vie memoria acestora și transmițând generațiilor tinere datoria de a nu uita jertfa înaintașilor.

Evenimente similare de comemorare a eroilor au loc anual în județul Sibiu, precum ceremoniile de Ziua Eroilor și Ziua Rezervistului Militar organizate în Sibiu și alte localități.