Polițiștii sibieni au desfășurat, în perioada 21–25 septembrie 2026, activități dedicate celei de-a XX-a ediții a manifestării naționale „Săptămâna Prevenirii Criminalității”, abordând, pe parcursul celor cinci zile, teme precum siguranța copiilor, protecția online, violența domestică, siguranța seniorilor și prevenirea traficului de droguri.

Activitățile au avut loc în unități de învățământ și în comunitate și s-au adresat copiilor, tinerilor, cadrelor didactice, seniorilor și celorlalți membri ai comunității.

Luni, tema a fost siguranța copiilor. Polițiștii au discutat cu cei mici și cu adolescenții despre situațiile de risc, comportamentele care îi pot proteja, violență și bullying, precum și despre importanța solicitării ajutorului atunci când se confruntă cu o problemă.

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Marți, discuțiile au vizat siguranța online. Participanții au primit informații despre protejarea datelor personale, fraude, conturi și mesaje suspecte, hărțuirea în mediul online și necesitatea de a gândi înainte de a da click, de a răspunde sau de a distribui.

Miercuri a fost dedicată prevenirii violenței domestice. Polițiștii au prezentat formele violenței, semnalele care nu trebuie ignorate, modalitățile prin care victimele pot solicita sprijin și importanța intervenției timpurii.

Joi, tema abordată a fost siguranța seniorilor. Aceștia au primit recomandări pentru prevenirea înșelăciunilor, fraudelor și a altor situații în care încrederea sau vulnerabilitatea pot fi exploatate.

Vineri, polițiștii au discutat despre prevenirea traficului de droguri. Informarea s-a concentrat asupra riscurilor asociate drogurilor și asupra importanței luării unor decizii responsabile.

La activități au participat, în calitate de parteneri, Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen – A.L.E.G. Sibiu, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu, Direcția de Asistență Socială Sibiu, Asociația AS2001 Alba-Iulia și Direcția de Asistență Socială Ocna Sibiului.

„Timp de cinci zile, prevenirea a însemnat întâlniri, dialog, informații utile și, mai ales, discuții despre situații reale și despre alegeri care ne pot ajuta să fim mai în siguranță”, transmite IPJ Sibiu.

„Săptămâna Prevenirii Criminalității s-a încheiat. Prevenirea, însă, continuă în fiecare zi”, transmit polițiștii sibieni, subliniind că siguranța înseamnă să știm cum să recunoaștem și să evităm riscurile, dar și când să cerem ajutor.