Pe scurt: Cristian Lupeș va conduce partea artistică a Filarmonicii Sibiu și în noua stagiune, mizând pe experiența sa internațională.

Filarmonica de Stat Sibiu a anunțat vineri, 25 septembrie 2026, că va continua colaborarea cu dirijorul Cristian Lupeș începând cu stagiunea 2026–2027.

Potrivit instituției, Lupeș își va concentra activitatea asupra componentei artistice și dirijorale, urmând să coordoneze programul artistic al noii stagiuni.

Reprezentanții Filarmonicii au precizat că această decizie urmărește consolidarea componentei dirijorale și dezvoltarea programului artistic, beneficiind de experiența bogată a lui Cristian Lupeș, dobândită în cadrul unei cariere cu o importantă dimensiune internațională.

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“Ne bucurăm că experiența, profesionalismul și viziunea sa artistică vor continua să fie puse în slujba Filarmonicii și a publicului său, într-o stagiune pe care ne-o dorim diversă, atractivă și de înaltă calitate artistică”, au transmis reprezentanții instituției, citați de Filarmonica de Stat Sibiu.

Filarmonica subliniază că experiența administrativă și managerială a lui Cristian Lupeș, dobândită chiar în cadrul instituției, precum și cunoașterea detaliată a orchestrei și a specificului artistic local, reprezintă un atu important pentru această nouă etapă de colaborare. Instituția consideră că această continuitate va contribui la menținerea și dezvoltarea nivelului artistic al orchestrei.

Stagiunea 2026–2027 va pune accent pe diversitate și calitate, iar implicarea lui Cristian Lupeș este văzută ca un element cheie pentru atingerea acestor obiective. Filarmonica își propune să ofere publicului sibian și invitaților săi concerte variate, cu repertorii adaptate atât tradiției, cât și tendințelor contemporane din muzica clasică.

Acțiunile și proiectele Filarmonicii de Stat Sibiu sunt realizate cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, care asigură finanțarea necesară pentru desfășurarea activităților artistice.

Filarmonica de Stat Sibiu este una dintre cele mai importante instituții de cultură din județ, fiind recunoscută pentru calitatea concertelor și pentru colaborările cu artiști de renume național și internațional. Stagiunea 2026–2027 se anunță a fi una de referință, cu o echipă artistică consolidată și cu proiecte menite să atragă un public cât mai numeros.