Pe scurt: Farmaciștii de la Spitalul Județean Sibiu au fost felicitați de conducere pentru profesionalism și implicare, cu ocazia Zilei Mondiale a Farmacistului. Rolul lor în echipa medicală a fost evidențiat ca fiind esențial pentru siguranța pacienților.

Vineri, 25 septembrie 2026, Ziua Mondială a Farmacistului a fost marcată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu printr-un mesaj public de recunoaștere a contribuției farmaciștilor la siguranța și calitatea actului medical.

Potrivit postării oficiale, conducerea spitalului a transmis aprecieri pentru activitatea farmaciștilor, subliniind rolul lor esențial în echipa medicală.

Managerul SCJU Sibiu, jr. Robert Fotache, a declarat că această zi este un moment potrivit pentru a mulțumi farmaciștilor care își desfășoară activitatea cu responsabilitate, rigoare și dedicare.

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„Într-un spital, fiecare verigă a echipei medicale este importantă, iar farmacistul are un rol esențial în asigurarea circuitului corect și sigur al medicamentelor și, implicit, în protejarea pacientului. Le mulțumesc colegilor farmaciști pentru profesionalismul și implicarea lor de zi cu zi și le doresc multă putere de muncă și împliniri profesionale”, a transmis acesta.

Directorul medical al spitalului, dr. Dragoș Popescu, a evidențiat importanța colaborării dintre farmaciști și restul echipei medicale.

„Actul medical modern presupune o colaborare permanentă între toate categoriile de profesioniști implicați în îngrijirea pacientului. Farmacistul are un rol important în acest mecanism, de la gestionarea și verificarea medicamentelor până la sprijinirea echipei medicale în ceea ce privește utilizarea corectă și sigură a tratamentelor. Profesionalismul și responsabilitatea farmaciștilor contribuie direct la calitatea îngrijirilor oferite pacienților noștri”, a precizat dr. Popescu.

La rândul său, directorul de îngrijiri medicale, Laurențiu Ghinoiu, a subliniat rolul colaborării interdisciplinare în îngrijirea pacientului.

„Îngrijirea pacientului este un proces complex, în care comunicarea și colaborarea dintre profesioniști sunt esențiale. Farmaciștii fac parte din această echipă și contribuie, prin expertiza lor, la desfășurarea în condiții de siguranță a tratamentului medicamentos. De Ziua Mondială a Farmacistului, le transmitem aprecierea noastră pentru munca desfășurată cu responsabilitate și pentru contribuția lor la buna funcționare a activității medicale din cadrul SCJU Sibiu”, a declarat Laurențiu Ghinoiu.

Reprezentanții spitalului au atras atenția și asupra importanței utilizării corecte și responsabile a medicamentelor, precum și asupra rolului farmaciștilor în educarea și informarea pacienților. Tema Zilei Mondiale a Farmacistului a fost folosită ca prilej pentru a sublinia efortul comun al profesioniștilor din sănătate de a oferi servicii medicale sigure, eficiente și de calitate.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu a transmis tuturor farmaciștilor urări de „La mulți ani!” și le-a mulțumit pentru profesionalismul, responsabilitatea și dedicarea demonstrate în fiecare zi în activitatea medicală.