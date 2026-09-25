Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu se confruntă cu un deficit de personal, în special în rândul inspectorilor de muncă, situație care afectează activitatea instituției. Informația apare într-un document ce urmează să fie prezentat marți, 29 septembrie, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural Sibiu.

Potrivit documentului, una dintre principalele dificultăți cu care se confruntă ITM Sibiu este legată de suspendarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul bugetar. În lipsa unor noi angajări, numărul inspectorilor de muncă a scăzut, iar volumul de activitate pentru cei rămași în instituție a crescut.

O altă problemă este reprezentată de pensionarea unor angajați cu experiență, inclusiv în domeniul securității și sănătății în muncă. Plecarea acestora din sistem a lăsat posturi vacante și a dus, potrivit ITM Sibiu, la pierderea unor ani de experiență profesională care erau importanți pentru desfășurarea activității de control.

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Tot mai multe sesizări și accidente de muncă

În același timp, inspectorii de muncă se confruntă cu un volum ridicat de activitate, pe fondul numărului crescut de sesizări primite din partea cetățenilor, dar și al creșterii numărului accidentelor de muncă.

Documentul care va fi prezentat în Colegiul Prefectural menționează și creșterea cazurilor de muncă fără forme legale, fenomen care presupune, la rândul său, activități de verificare și control din partea inspectorilor.

„Volumul foarte ridicat de activitate pentru inspectorii de muncă activi” este indicat drept una dintre consecințele directe ale deficitului de personal și ale creșterii numărului de situații care trebuie verificate de instituție.

ITM Sibiu cere reluarea concursurilor pentru posturile vacante

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu consideră că presiunea asupra angajaților ar putea fi redusă prin reluarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

În documentul ce va fi prezentat în cadrul ședinței Colegiului Prefectural se arată că ocuparea posturilor rămase libere ar contribui la diminuarea volumului de muncă pentru inspectorii aflați în activitate și ar permite instituției să răspundă mai eficient numărului crescut de sesizări și situațiilor care necesită verificări.

Situația Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu va fi prezentată oficial în cadrul ședinței Colegiului Prefectural de marți, 29 septembrie.