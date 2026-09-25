Taximetriștii din Sibiu sunt nemulțumiți de faptul că nu pot circula pe benzile dedicate transportului public de persoane. Aceștia susțin că legislația în vigoare le permite accesul pe astfel de benzi, în anumite condiții, și cer clarificări cu privire la situația din municipiul Sibiu.

Unul dintre taximetriștii care a solicitat lămuriri cu privire la circulația pe benda dedicată autobuzelor pe Calea Dumbrăvii spune că situația creează confuzie în rândul celor care lucrează în transportul în regim de taxi.

„Nu înțelegem de ce nu avem voie să circulăm pe benzile respective dacă legea prevede că autoturismele taxi pot circula pe pistele speciale destinate mijloacelor de transport în comun. Noi vrem să știm foarte clar care este regula care se aplică în Sibiu. Dacă există o prevedere legală care ne permite accesul, nu înțelegem de ce aceste benzi sunt închise pentru taxiuri. Dacă există o decizie locală care stabilește altceva, vrem să știm în baza cărui act a fost luată și care sunt regulile pe care trebuie să le respectăm”, a declarat un taximetrist din Sibiu.

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Acesta spune că problema este cu atât mai importantă în condițiile traficului aglomerat din anumite zone ale orașului, unde existența unei benzi dedicate transportului public schimbă modul în care ceilalți participanți la trafic se pot deplasa. „Nu cerem să încurcăm autobuzele sau să blocăm transportul public. Dacă legea spune că putem circula pe astfel de benzi fără să perturbăm circulația mijloacelor de transport în comun, vrem să știm dacă această regulă se aplică și în Sibiu și, mai ales, în ce condiții. Este important să existe o regulă clară și să fie aceeași pentru toți taximetriștii”, a mai spus acesta.

Ce prevede legislația pentru taxiuri

În sesizarea transmisă autorităților a fost invocată Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere.

În răspunsul transmis unui taximetrist, Poliția precizează că, potrivit prevederilor legii, autovehiculele cu regim de taxi pot circula în localități pe piste speciale amenajate pentru mijloacele de transport în comun, cu condiția să nu perturbe circulația acestora.

Poliția face însă o distincție în ceea ce privește situația existentă în municipiul Sibiu.

Benzile din Sibiu au fost stabilite pentru transportul public local

Potrivit răspunsului transmis de Poliția Rutieră, în cazul Sibiului, administratorul drumului public a stabilit ca benzile de circulație destinate transportului public să fie utilizate exclusiv de operatorul de transport public local. Poliția precizează că în acest sens sunt amplasate indicatoare și panouri de informare.

„Referitor la circulația autoturismelor care efectuează transportul în regim taxi pe benzile destinate transportului public de persoane, vă aducem la cunoștință faptul că, conform prevederilor Legii nr. 38/2003R (…), autovehiculele cu regim taxi pot circula în localități pe piste speciale amenajate pentru mijloacele de transport în comun, fără a perturba circulația acestora”, se arată în răspunsul Poliției.

În același document se precizează însă că, pentru situația particulară din municipiul Sibiu, administratorul drumului public a stabilit utilizarea exclusivă a acestor benzi de către operatorul de transport public local.

Poliția îi îndrumă pe taximetriști către Primăria Sibiu

În ceea ce privește eventualitatea modificării regulilor de circulație pe aceste benzi, Poliția Rutieră precizează că taximetriștii trebuie să se adreseze Primăriei Municipiului Sibiu, în calitate de administrator al drumului public. „În această situație privată existentă la nivelul municipiului Sibiu (…), pentru a modifica orice situație existentă sau pentru a adopta o măsură de reglementare în acest sens, vă recomandăm să vă adresați Primăriei Municipiului Sibiu, în calitate de administrator al drumului public”, se arată în răspunsul transmis.

Astfel, răspunsul Poliției nu spune că taxiurile sunt, în mod general, excluse prin lege de pe benzile destinate transportului public. Dimpotrivă, instituția citează prevederea din Legea 38/2003 care permite taxiurilor să circule pe astfel de piste, cu condiția să nu perturbe transportul în comun.

În cazul benzilor amenajate în municipiul Sibiu, însă, Poliția arată că administratorul drumului a stabilit o regulă locală potrivit căreia acestea sunt destinate exclusiv transportului public local.

Calea Dumbrăvii face parte din infrastructura utilizată de transportul public din municipiul Sibiu, fiind incluse în traseele Tursib.

Până la momentul publicării articolului, Primăria Municipiului Sibiu nu a oferit un răspuns.