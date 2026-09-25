Pe scurt: Primăria Cisnădie vrea să preia în proprietate străzi private pentru a le moderniza și asfalta. Locuitorii sunt invitați să transmită propuneri și sugestii.

Primăria Orașului Cisnădie a anunțat vineri, 25 septembrie 2026, că analizează mai multe variante pentru preluarea unor străzi în proprietatea orașului, cu scopul de a le moderniza și asfalta.

Potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook, administrația locală urmărește să identifice acele străzi care nu aparțin încă domeniului public, dar care sunt folosite de locuitorii orașului.

Reprezentanții primăriei au precizat că, în această perioadă, se poartă discuții și se evaluează opțiunile legale pentru ca aceste străzi să poată fi preluate în patrimoniul orașului. Odată ce vor deveni proprietate publică, străzile vor putea fi incluse în programele de modernizare și asfaltare derulate de administrația locală.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Dragii mei, în această perioadă analizăm variantele de preluare a străzilor în proprietatea orașului pentru a le moderniza și asfalta. Sunt multe străzi care nu aparțin domeniului public, dar pe care locuiesc oameni și care au nevoie de infrastructură modernă”, se arată în mesajul publicat de Primăria Cisnădie, citat de pagina de Facebook a instituției.

Primăria a subliniat că procesul de preluare presupune parcurgerea unor etape administrative și legale, inclusiv identificarea proprietarilor actuali, obținerea acordurilor necesare și întocmirea documentației pentru transferul în domeniul public. Administrația locală a făcut apel la cetățeni să transmită propuneri sau sugestii privind străzile care ar trebui incluse în acest demers.

„Vă invit să ne scrieți sau să ne transmiteți direct la primărie care sunt străzile pe care le considerați prioritare pentru preluare și modernizare. Împreună putem face pași importanți pentru dezvoltarea orașului nostru”, a transmis Primăria Cisnădie în aceeași postare.

Acest demers vine în contextul în care, în ultimii ani, administrația locală a derulat mai multe proiecte de asfaltare și modernizare a infrastructurii rutiere din oraș. Printre acestea se numără și lucrările de pe Strada Ogorului, aproape de finalizare, cu asfalt nou, piste de biciclete și spații verzi, după cum a fost relatat anterior în articolele din arhivă.