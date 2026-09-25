Pompierii sibieni au intervenit, vineri după-amiază, pe strada Ecaterina Varga din municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism dezafectat.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere și un echipaj SMURD.

„Pompierii sibieni au intervenit pe strada Ecaterina Varga din municipiul Sibiu pentru stingerea unui incendiu care se manifesta generalizat la un autoturism dezafectat. Pompierii au intervenit prompt, limitând extinderea incendiului la casa de locuit aflată în imediata apropiere. În urma incendiului, autoturismul a ars în totalitate”, a transmis ISU Sibiu.

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Incendiul ar fi fost pus intenționat. „Cauza probabilă de izbucnire a incendiului este utilizarea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”, au adăugat pompierii.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime.