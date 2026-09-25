UPDATE 2 ora 21:30: Potrivit SAJ Sibiu, motociclistul a suferit leziuni la nivelul membrului superior drept și al membrului inferior drept, precum și mai multe excoriații. După acordarea primului ajutor, acesta a fost transportat la UPU Sibiu, în stare stabilă.

UPDATE: Potrivit primelor verificări efectuate de polițiștii Biroului Rutier Sibiu, tânărul, domiciliat în municipiul Sibiu, circula cu motocicleta pe Calea Cisnădiei, din direcția străzii Rahovei. La intersecția cu strada Siretului, motocicleta a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe partea carosabilă, la volanul căruia se afla un bărbat în vârstă de 38 de ani, din județul Vâlcea.

În urma accidentului, motociclistul în vârstă de 18 ani a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții Poliției.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și o motocicletă s-a produs vineri seara, pe Calea Cisnădiei din Sibiu, în apropierea magazinului Profi.

Din primele informații, motociclistul a suferit răni și primește îngrijiri medicale la fața locului. La locul accidentului este prezent și un echipaj de Poliție.

Traficul rutier se desfășoară în condiții normale.