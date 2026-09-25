Ministrul Apărării Naționale și al Transporturilor, Radu Miruță, a relatat că a petrecut peste o oră în coloana de mașini formată pe Valea Oltului, după ce traficul a fost afectat de lucrările desfășurate în zonă.

Radu Miruță ocupă în prezent funcția de ministru interimar al Transporturilor și Infrastructurii. Oficialul a declarat că a coborât din mașină pentru a verifica personal modul în care sunt organizate lucrările și a solicitat informații cu privire la obligațiile prevăzute în contract.

„Am stat și eu astăzi în coada de mașini formată pe Valea Oltului. Peste o oră. În timpul acesta am studiat cum se lucrează și am cerut să văd obligațiile din contract. Nu este normal”, a transmis Radu Miruță.

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Miruță și-a cerut scuze șoferilor și transportatorilor

Ministrul Apărării a criticat modul în care, potrivit constatărilor sale, era organizată activitatea în zona lucrărilor și și-a cerut scuze transportatorilor și șoferilor care au fost nevoiți să aștepte în coloană.

„Le cer eu scuze transportatorilor și șoferilor care au stat ore în șir la coadă! O fac în numele celor care nu înțeleg că responsabilitatea înseamnă nu doar să treci niște obligații pe hârtie, ci și să te asiguri că ele sunt respectate în teren și că nu îngreunează inutil viața oamenilor”, a declarat Radu Miruță.

Acesta susține că, după mai bine de o oră petrecută în coloană, a coborât din mașină în punctul în care se producea blocajul. Potrivit relatării sale, patru persoane lucrau în acel moment, în timp ce mai mulți oameni se aflau într-o parcare.

„Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte”

Radu Miruță a încercat să afle cine coordonează activitatea din teren, iar răspunsul primit l-a nemulțumit.

„Am încercat să aflu cine coordonează activitatea care bloca unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Răspunsul a fost elocvent: «Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte»”, a relatat ministrul.

Potrivit acestuia, traficul ar fi fost oprit pentru perioade prea lungi, iar modul de organizare a lucrărilor ar fi amplificat problemele de circulație.

Miruță susține că, la volumele mari de trafic înregistrate pe Valea Oltului, fiecare oprire prelungită poate produce rapid coloane de mașini pe distanțe mari.

Miruță: Traficul poate fi oprit pentru maximum 15 minute în situații excepționale

Ministrul afirmă că a verificat situația cu reprezentanții CNAIR și că, potrivit obligațiilor aplicabile lucrării, în situații excepționale firma poate opri circulația pentru maximum 15 minute. Afirmația privind această limită provine din relatarea lui Radu Miruță.

Acesta susține însă că, în momentul în care s-a aflat la fața locului, oprirea ar fi durat mai mult.

„În realitate, un domn cu stația în mână oprea traficul pentru mult mai mult. Cel puțin atât cât am stat eu acolo. Iar oamenii stăteau la coadă, pe ambele sensuri, cu nervii întinși la maximum, sub pretextul că «se lucrează»”, a declarat ministrul Apărării.

A cerut CNAIR să aibă permanent un responsabil la fața locului

În urma celor constatate, Radu Miruță spune că i-a contactat pe directorul general al CNAIR și pe directorul regionalei Craiova.

Ministrul le-a cerut ca, de acum înainte, în zona lucrărilor să existe permanent un responsabil din partea CNAIR, care să urmărească modul în care sunt efectuate opririle și felul în care lucrările sunt organizate în raport cu traficul.

„Un om care să se asigure că traficul nu este oprit fără noimă, că ordinea operațiunilor este optimizată astfel încât circulația să fie afectată cât mai puțin și că persoana responsabilă de coordonarea acestor manevre este acolo unde trebuie să fie, nu pe terasa unei pensiuni”, a precizat Radu Miruță.

„Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul”

Ministrul Apărării a precizat că necesitatea lucrărilor și a unor opriri temporare ale circulației nu este pusă în discuție, acestea fiind necesare inclusiv pentru siguranța participanților la trafic și a muncitorilor. Criticile sale vizează modul în care sunt organizate intervențiile și durata restricțiilor.

„Da, lucrările presupun și oprirea traficului. Este normal și trebuie să se întâmple pentru siguranța tuturor. Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie”, a transmis Radu Miruță.

Ministrul și-a încheiat mesajul cerând ca lucrările de pe Valea Oltului să fie organizate astfel încât impactul asupra șoferilor să fie redus.

„Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul. Pe Valea Oltului, oamenii cu vestă pe ei nu sunt decor pentru o lucrare. Lucrările trebuie organizate în jurul traficului, nu traficul în jurul comodității celor care lucrează”, a declarat Radu Miruță.