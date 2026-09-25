Pe scurt: Feribotul Blue Star Ferries a luat foc în apropiere de Mykonos, cu 29 de persoane la bord. Toți cei aflați pe navă sunt în siguranță, iar echipajul luptă cu incendiul.

Un incendiu a izbucnit vineri, 25 septembrie 2026, pe puntea unui feribot pentru transportul vehiculelor în largul insulei Mykonos, una dintre cele mai populare destinații turistice din Grecia, potrivit HotNews.ro.

Nava aparține companiei Blue Star Ferries și avea la bord 29 de persoane, dintre care 28 erau membri ai echipajului și un singur pasager, conform informațiilor transmise de paza de coastă elenă. Presa locală a relatat că feribotul transporta 166 de camioane și 29 de autoturisme. Primele date indică faptul că focul ar fi pornit de la unul dintre camioanele aflate în garajul navei.

O înregistrare video publicată de presa elenă pe rețeaua X arată o coloană densă de fum ridicându-se de la ambarcațiunea aflată în largul mării, la nord de Mykonos. Incidentul a avut loc puțin înainte de ora 9 dimineața, iar imaginile au fost preluate rapid de presa internațională.

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Operațiunea de salvare a implicat nave ale pazei de coastă și pompieri

🔴 Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 9 το πρωί σε φορτηγό πλοίο, ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου.



Στο πλοίο βρίσκονται 29 άτομα, 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους.



Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε γκαράζ του… pic.twitter.com/WCf1dPyIGg — TA NEA (@ta_nea) September 25, 2026

Cel puțin cinci nave ale pazei de coastă și două ambarcațiuni rapide de pompieri au fost mobilizate pentru a interveni la fața locului. Paza de coastă a precizat că operațiunea de salvare s-a desfășurat în largul insulei, iar echipajul a acționat pentru stingerea incendiului și protejarea persoanelor aflate la bord.

Potrivit autorităților elene, niciuna dintre cele 29 de persoane de pe feribot nu a fost evacuată până la momentul transmiterii informațiilor, dar toți se află în siguranță și nu au fost raportate victime sau răniți. Un reprezentant al Blue Star Ferries a confirmat că nimeni nu a fost rănit și că echipajul depune eforturi pentru a stinge focul.

Incendiul a izbucnit în zona garajului navei, unde erau parcate camioanele și autoturismele. Autoritățile continuă să monitorizeze situația și să coordoneze intervenția pentru limitarea pagubelor și asigurarea securității celor de la bord.

Insula Mykonos este una dintre cele mai vizitate destinații din Grecia, iar transportul maritim de vehicule și pasageri reprezintă o componentă esențială a infrastructurii locale. Incidentul nu a afectat alte nave sau persoane din zonă, iar ancheta privind cauzele incendiului este în desfășurare.