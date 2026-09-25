Pe scurt: Zeci de orașe și comune din România nu mai au primar, iar situația s-ar putea agrava dacă se aplică integral noua lege ANI. Autoritățile întârzie emiterea deciziilor oficiale, deși legea a intrat în vigoare la sfârșitul lunii august.

Numărul localităților fără primar din România a crescut semnificativ în ultimele două luni, ajungând la 26 de unități administrativ-teritoriale (UAT-uri) și Sectorul 6 din București, potrivit unei analize realizate de Libertatea.

Această cifră s-a dublat față de finalul lunii iulie, când erau raportate doar 13 UAT-uri și Sectorul 6 fără edili.

Statistica actualizată a fost furnizată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) la solicitarea Libertatea și arată că printre cele 27 de entități administrative fără primar se numără trei orașe importante: Huedin (județul Cluj), Flămânzi (județul Botoșani) și Mangalia (județul Constanța), acesta din urmă având și statut de municipiu.

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Aplicarea noii legi ANI și blocajul administrativ

Noua lege ANI, Legea 180/2026, a intrat în vigoare din 28 august 2026 și a dus la pierderea mandatelor pentru zeci de primari, consilieri locali și județeni. Cu toate acestea, potrivit răspunsului transmis de AEP pentru Libertatea, până la data de vineri, 25 septembrie 2026, instituția nu a fost informată oficial de către prefecturi despre vacantarea unor poziții de primar ca urmare a acestei legi.

„Autoritatea Electorală Permanentă lucrează doar cu informații concrete şi comunicate în mod oficial. Astfel, până la data prezentei, instituția noastră nu a fost informată asupra unor situații care ar determina necesitatea organizării de alegeri locale parțiale ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 180/2026 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrității”, a precizat AEP.

În prezent, AEP monitorizează încă trei situații în care ordinele prefecților de încetare a mandatului de primar au fost atacate în instanță sau sunt „încă în procedură de atacare”. Acestea vizează comuna Mihălășeni și comuna Drăgușeni din județul Botoșani, precum și comuna Parău din județul Brașov.

Lista localităților afectate și cazuri mediatizate

Cea mai cunoscută situație este cea a lui Dominic Fritz, președinte al USR, care ar urma să piardă funcția de primar al Timișoarei. Pe lângă acesta, alte nouă localități sunt în aceeași situație, potrivit unei analize a Cotidianul.

Printre primarii care ar urma să își piardă mandatul se numără Petre Pârvu (Zimnicea), Ion Andone (Târgu Bujor), Victor Prodan (Ungheni), Ovidiu Marius Duma (Ardud) și Adrian Torma (Moldova Nouă). De asemenea, comunele Scundu (Vâlcea), Poienarii de Muscel (Argeș), Drăgușeni (Galați) și Coteana (Olt) se află pe lista localităților fără primar.

În afara cazurilor generate de noua lege ANI, primarul orașului Olt, Ion Doldurea, a anunțat duminică, 20 septembrie, că își va da demisia din motive medicale, după ce medicii i-au recomandat să evite stresul și oboseala în urma unei intervenții chirurgicale.

În total, dacă toate cazurile aflate în monitorizare sau în procedură de atacare ar fi soluționate, numărul localităților fără primar ar putea crește semnificativ. Situația rămâne incertă, în condițiile în care prefecturile nu au emis încă decretele de încetare a mandatelor, iar organizarea de alegeri parțiale este amânată.