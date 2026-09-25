Pe scurt: Sibiul atrage investitori germani, dar școlile locale nu reușesc să ofere condiții similare cu cele din Germania. Mii de elevi continuă să învețe în două schimburi.

În anul școlar 2026-2027, 21 de unități de învățământ din județul Sibiu funcționează în două schimburi, afectând un număr de 17.191 de elevi, potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu la solicitarea Ziarului Financiar.

Acest sistem de organizare a programului școlar rămâne o problemă majoră pentru comunitatea locală, în ciuda reducerii ușoare a numărului de școli care funcționează în mai multe schimburi în ultimii ani.

Sibiul este recunoscut ca una dintre cele mai importante destinații pentru investitorii germani, însă infrastructura școlară nu reușește să atingă standardele din Germania. În școlile germane, elevii merg la cursuri într-un singur schimb, de la ora 9:00 la 16:00, având acces la săli de sport, de muzică, de masă și de pictură.

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În contrast, elevii sibieni sunt nevoiți să împartă sălile de clasă pe parcursul zilei, ceea ce limitează timpul petrecut la școală și accesul la facilități.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a precizat că numărul școlilor care funcționează în două sau trei schimburi a scăzut cu o unitate în anul școlar 2025-2026, după ce Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu a trecut la programul într-un singur schimb. Totuși, fenomenul rămâne prezent la o scară importantă, iar trecerea tuturor școlilor la un singur schimb continuă să fie un obiectiv dificil de atins.

În ceea ce privește elevii de clasa a VIII-a, datele inspectoratului arată că 105 elevi din județul Sibiu învață în schimbul de după-amiază. Această situație poate afecta pregătirea pentru examenele naționale, având în vedere că programul de după-amiază este considerat mai puțin eficient pentru studiu și activități extracurriculare.

Comparativ cu alte județe, precum Timiș și Cluj, unde nu există școli care să funcționeze în trei schimburi, Sibiul se confruntă în continuare cu provocări legate de supraaglomerarea unităților de învățământ și de lipsa spațiilor adecvate. Acest lucru limitează posibilitatea de a implementa modelul german de școală într-un singur schimb, deși mediul economic local ar avea nevoie de o forță de muncă bine pregătită și adaptată cerințelor moderne.

Problema organizării în două schimburi nu este una nouă pentru județul Sibiu, însă autoritățile școlare spun că fac eforturi pentru a reduce treptat numărul școlilor afectate. În paralel, alte aspecte legate de siguranța și sănătatea elevilor rămân în atenția autorităților, după cum reiese și din controalele recente privind vânzarea de produse interzise minorilor în apropierea școlilor.

Deși numărul școlilor cu program în mai multe schimburi a scăzut ușor, școala într-un singur schimb rămâne un obiectiv greu de atins pentru județul Sibiu, în ciuda dezvoltării economice și a investițiilor străine din zonă.