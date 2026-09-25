Pe scurt: Atenție sporită la trecerile peste calea ferată: polițiștii sibieni avertizează că o clipă de neatenție poate avea consecințe grave.

Polițiștii sibieni au demarat acțiuni pentru creșterea siguranței la trecerile la nivel cu calea ferată, cu scopul de a preveni accidentele rutiere în aceste zone.

Potrivit Poliției Sibiu, aceste acțiuni vizează atât informarea conducătorilor auto, cât și monitorizarea respectării regulilor de circulație în apropierea căilor ferate.

Recomandări pentru șoferi la trecerile la nivel cu calea ferată

Polițiștii transmit o serie de recomandări esențiale pentru conducătorii auto care tranzitează zonele cu treceri la nivel cu calea ferată:

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Reducerea vitezei și sporirea atenției la apropierea de trecerile la nivel cu calea ferată.

Respectarea semnificației indicatoarelor rutiere, precum și a semnalelor luminoase și acustice.

Oprirea și asigurarea înainte de traversare, atunci când situația o impune.

Interzicerea traversării când semnalele luminoase sau acustice sunt în funcțiune, ori barierele sunt coborâte sau în curs de coborâre.

Evitați angajarea în traversare dacă există riscul ca traficul să fie blocat pe calea ferată.

Nu folosiți telefonul mobil sau alte dispozitive care pot distrage atenția în timpul conducerii.

Poliția Sibiu subliniază că o clipă de neatenție la trecerile la nivel cu calea ferată poate avea consecințe grave, iar respectarea regulilor și prudența pot face diferența între viață și moarte.

Acțiuni de prevenire și context local

Acțiunile polițiștilor vin în contextul în care siguranța rutieră la trecerile peste calea ferată rămâne o prioritate, având în vedere riscul crescut de accidente în aceste puncte. În județul Sibiu, astfel de acțiuni sunt organizate periodic pentru a reduce numărul incidentelor și pentru a crește gradul de conștientizare în rândul șoferilor.

De altfel, în ultimele săptămâni, autoritățile au intensificat măsurile pentru creșterea siguranței pe drumurile din județ, inclusiv prin refacerea marcajelor la trecerile de pietoni, după cum s-a întâmplat pe Drumul Sibiu–Rășinari, în zona Muzeului ASTRA.

Poliția Sibiu reamintește tuturor participanților la trafic că responsabilitatea și atenția la volan sunt esențiale pentru prevenirea tragediilor la trecerile la nivel cu calea ferată.