Pe scurt: Maria Niță a câștigat locul I la feminin, iar Paul Minea a debutat cu succes la competiția „Scări” din Satu Mare, unde peste 80 de pompieri din România și Ungaria s-au întrecut pe 210 trepte.

Plutonierii Maria Niță și Paul Minea au reprezentat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu la cea de-a XII-a ediție a Concursului Internațional „Scări”, desfășurată la Satu Mare.

Evenimentul a reunit peste 80 de pompieri din 18 județe ale României, precum și participanți din Ungaria, potrivit ISU Sibiu.

Competiția a presupus urcarea a 210 trepte, echivalentul a 10 etaje, în interiorul Palatului Administrativ din Satu Mare. Participanții au fost puși la încercare atât fizic, cât și mental, fiecare secundă fiind decisivă pentru clasament.

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Maria Niță a câștigat locul I la categoria feminin, cu un timp de 2 minute și 2 secunde

Maria Niță, aflată la a treia participare la această competiție, a reușit să urce cele 210 trepte până la etajul 10 în 2 minute și 2 secunde. Acest rezultat i-a adus locul I la categoria feminin, confirmându-i pregătirea și determinarea. „Efort, ambiție și fiecare secundă pusă la încercare!”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu în mesajul publicat pe Facebook.

Paul Minea a participat pentru prima dată la concursul „Scări”, reușind să ducă la bun sfârșit proba, într-o competiție considerată o adevărată provocare pentru orice pompier. Organizatorii au subliniat că, dincolo de cronometru și clasament, astfel de probe testează forța, rezistența, disciplina și nivelul de pregătire al participanților – calități esențiale în misiunile de salvare, unde fiecare secundă contează.

Peste 80 de pompieri din România și Ungaria au concurat la Satu Mare

Concursul Internațional „Scări” a ajuns la a douăsprezecea ediție și a adunat la start peste 80 de pompieri din 18 județe ale țării, alături de colegi din Ungaria. Participanții au avut de parcurs traseul amenajat în Palatul Administrativ, testându-și limitele într-o probă de anduranță apreciată în rândul profesioniștilor din domeniul situațiilor de urgență.

Reprezentanții ISU Sibiu au felicitat pe Maria Niță și Paul Minea pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat instituția la nivel național și internațional.

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