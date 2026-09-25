„Reforma în administrație nu înseamnă doar tăieri de posturi”, a spus primarul Sibiului Astrid Fodor, vineri, în cadrul unei conferințe la care au participat constructori din toată țara.

Primarul municipiului Sibiu a susținut, vineri, în cadrul conferinței „Construcții & Capital”, organizată de Patronatul Societăților din Construcții (PSC) la Sibiu, că este nevoie de o reformă în administrația locală. Edilul a menționat însă că aceasta nu trebuie să însemne doar tăieri de posturi, ci și echilibrări salariale.

„Nu am vrut să vorbesc despre această problemă, dar profit că sunt și parlamentari și secretari de stat în sală. Reforma în administrație nu înseamnă doar tăiere de posturi, înseamnă mult mai mult. Înseamnă modificarea unui sistem de salarizare, și nu vorbesc despre o majorare salarială uniformă”, a spus primarul Sibiului.

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Astrid Fodor a adăugat că angajații din administrația publică locală, încadrați pe același post, ar trebui recompensați salarial în funcție de responsabilitate și competență.

„În administrație nu se plătește responsabilitatea și competența. Dacă ești consilier superior, indiferent de ce sarcini ai, (…) ești plătit la fel. Există deja un model, aș sugera cel de la Fonduri Europene, și dacă s-a putut acolo, nu știu de ce nu se poate și la fondurile din bugetele locale”, a spus primarul Sibiului.