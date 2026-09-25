Primul succes pentru juniorii ACS Prejba Sadu: au marcat 7 goluri

Pe scurt: ACS Prejba Sadu Under 10 a debutat cu o victorie categorică în campionat, marcând 7 goluri. Entuziasmul copiilor și susținerea părinților au fost evidențiate de Primăria Sadu.

Echipa Under 10 a ACS Prejba Sadu a obținut prima victorie în Campionatul Județean de Juniori, reușind să se impună cu scorul de 7-2.

Potrivit Primăriei Sadu, această reușită reprezintă un moment important pentru cei mai mici fotbaliști ai comunei, care au trăit bucuria primului succes pe terenul de fotbal.

Chiar dacă la această categorie de vârstă nu se ține un clasament oficial, accentul fiind pus pe dezvoltarea abilităților, spiritul de echipă și respectul față de adversari, copiii au arătat entuziasm și determinare pe tot parcursul meciului. „La această vârstă nu clasamentul este important, ci bucuria de a juca, de a învăța să fie o echipă, să respecte adversarul și să crească frumos prin sport”, au transmis reprezentanții Primăriei Sadu.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Victoria cu 7-2 a fost sărbătorită de întreaga comunitate, iar antrenorii și părinții au primit la rândul lor felicitări pentru implicarea și susținerea acordată copiilor. „Felicitări, copii! Felicitări și mulțumiri antrenorilor și celor care susțin această inițiativă. Suntem mândri de voi, de antrenorii voștri și de părinții care vă sunt alături!”, se arată în mesajul publicat de Primăria Sadu.

ACS Prejba Sadu este una dintre echipele locale care promovează fotbalul juvenil și implicarea copiilor în activități sportive. În contextul în care unele cluburi din județ, precum FC Hermannstadt, au trecut recent prin restructurări la nivelul grupelor de juniori, astfel de inițiative locale devin cu atât mai importante pentru dezvoltarea tinerelor talente. Detalii despre situația grupelor de juniori la nivel județean pot fi găsite și în articolul Ce se întâmplă cu grupele de juniori de la FC Hermannstadt, după desființare.

Reprezentanții Primăriei Sadu au încurajat copiii să continue să se bucure de fiecare meci, de fiecare gol și de fiecare moment petrecut împreună pe teren. „Continuați să vă bucurați de fiecare meci, de fiecare gol și, mai ales, de fiecare clipă petrecută împreună pe teren!”, au mai transmis aceștia.

Pe rețelele de socializare, comunitatea a reacționat cu numeroase mesaje de felicitare și susținere pentru micii fotbaliști. Comentariile părinților și ale localnicilor au subliniat mândria față de performanța copiilor și importanța implicării în sport de la o vârstă fragedă.

Echipa Under 10 a ACS Prejba Sadu va continua parcursul în Campionatul Județean de Juniori, având ca obiectiv principal dezvoltarea armonioasă a copiilor prin sport și consolidarea spiritului de echipă.

Galerie Foto