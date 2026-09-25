Pe scurt: Polițiștii din Sibiu au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru un bărbat de 25 de ani, condamnat pentru infracțiuni sexuale. Acesta a fost găsit la Apoldu de Sus și încarcerat la Aiud.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu au identificat, joi, 24 septembrie 2026, în jurul orei 16:00, un bărbat de 25 de ani din Cornățel, pe raza localității Apoldu de Sus.

Potrivit IPJ Sibiu, pe numele acestuia fusese emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de către Judecătoria Sibiu.

Bărbatul a fost condamnat la 3 ani, o lună și zece zile de închisoare cu executare pentru săvârșirea unei infracțiuni contra libertății și integrității sexuale. Mandatul a fost pus în aplicare de polițiști, care l-au depistat pe tânăr în Apoldu de Sus, la scurt timp după emiterea documentului de către instanță.

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După identificare, bărbatul a fost preluat de polițiști și condus la Penitenciarul Aiud, unde urmează să își execute pedeapsa. Reprezentanții IPJ Sibiu au precizat că acțiunea s-a desfășurat fără incidente, iar persoana condamnată nu a opus rezistență la momentul reținerii.

Acesta nu este un caz izolat în județul Sibiu. În ultima perioadă, polițiștii au mai pus în aplicare mandate de executare a pedepsei cu închisoarea pentru persoane condamnate pentru diverse infracțiuni. Un caz similar a avut loc recent, când un alt condamnat a fost găsit de polițiști la Șura Mică și dus la pușcărie, după cum a fost relatat în acest articol.