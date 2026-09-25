Pe scurt: Un șofer din Șelimbăr a fost oprit de poliție în Sibiu, deși avea permisul suspendat. Autoritățile au deschis dosar penal pentru conducere fără drept.

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, domiciliat în Șelimbăr, a fost depistat de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Urbană Sibiu conducând un autoturism pe strada Cernei din municipiul Sibiu, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul s-a petrecut joi, 24 septembrie 2026, în jurul orei 14:30.

Polițiștii au oprit autoturismul pentru un control de rutină, moment în care au constatat că șoferul nu avea dreptul legal de a conduce, deoarece permisul său era suspendat. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a confirmat că bărbatul figura cu dreptul de conducere suspendat la data controlului.

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Pe numele șoferului a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat.

Astfel de cazuri nu sunt izolate. În urmă cu aproximativ o lună, polițiștii au depistat doi șoferi cu permisul suspendat, depistați în aceeași dimineață la Sadu și Șelimbăr, semn că fenomenul rămâne o preocupare pentru autorități.