Prima ediție „Zilele Comunității Șelimbăr” are loc în acest weekend, 26 și 27 septembrie, în Zona de Agrement – Pădurea Șopa. Organizatorii, Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr, anunță programul complet pe ore al celor două zile. Sâmbătă sunt programate concertele Puya, Alexia și Adi Istrate, alături de DJ DiscoLindas și Arias, iar duminică muzica populară, dansul și tradițiile intră în centrul programului. Ziua va fi deschisă de Maria Dicoiu, artistă locală din Șelimbăr, și va continua cu Mariana Anghel, Ovidiu Homorodean, Traian Stoiță, Sebastian Stan, Emilia Dorobanțu și alți artiști. Intrarea este liberă în ambele zile.

Șelimbărul se pregătește pentru prima ediție a unui eveniment construit în jurul comunității. Timp de două zile, Zona de Agrement – Pădurea Șopa devine loc de întâlnire pentru locuitorii comunei, familii, tineri, copii și bunici, dar și pentru sibienii și cei din localitățile învecinate care vor să petreacă un weekend în aer liber.

„Zilele Comunității Șelimbăr” a fost gândit de la început cu două zile diferite ca atmosferă și program. Sâmbătă, scena este dedicată muzicii actuale, cu trei concerte și două seturi DJ, în timp ce duminică programul se mută către muzica populară, dans și tradiții.

Noutatea anunțată înaintea evenimentului este programul detaliat pe ore, astfel încât participanții să își poată planifica cele două zile și să știe exact când urcă pe scenă artiștii pe care vor să îi vadă.

Sâmbătă: Puya, Alexia și Adi Istrate, DiscoLindas și Arias

Sâmbătă, 26 septembrie, prima zi a „Zilelor Comunității Șelimbăr” începe la ora 14:00 și continuă până la 23:30.

Programul muzical începe la ora 16:00 cu DJ DiscoLindas, iar de la 17:30 scena este preluată de Adi Istrate, unul dintre artiștii noii generații a muzicii românești.

De la ora 19:00 urcă pe scenă Alexia, iar la 20:00 este programat concertul Puya. Unul dintre cele mai cunoscute nume ale hip-hop-ului românesc, cu o carieră care se întinde pe mai multe decenii și piese cunoscute de generații diferite de public, Puya este unul dintre principalele nume ale primei ediții „Zilele Comunității Șelimbăr”.

După concerte, seara continuă de la ora 21:00 cu DJ Arias.

Program artistic – sâmbătă, 26 septembrie:

16:00 – DiscoLindas – DJ set

17:30 – Adi Istrate

19:00 – Alexia

20:00 – Puya

21:00 – Arias – DJ set

Program general: 14:00 – 23:30.

Prima zi aduce astfel la Zona de Agrement – Pădurea Șopa hip-hop, pop și muzică de petrecere, într-o seară care trece de la seturile DJ la concertele live și înapoi la muzică după lăsarea serii.

Duminica începe cu un nume de acasă: Maria Dicoiu, artistă din Șelimbăr

Duminică, 27 septembrie, atmosfera se schimbă. Cea de-a doua zi a evenimentului este dedicată muzicii populare, dansului și tradițiilor, iar programul general începe la ora 13:00 și se încheie la 22:00.

Programul artistic va fi deschis la ora 14:15 de Maria Dicoiu, artistă locală din Șelimbăr. Prezența sa în deschiderea zilei de duminică aduce și o componentă locală firească primei ediții a unui eveniment care poartă chiar numele comunității.

De la 14:30 intră în program Secția de Dansuri a CSC Șelimbăr, urmată, de la ora 15:00, de Ansamblul Vestala.

De la 15:30 începe seria interpreților de muzică populară. Pe parcursul după-amiezii și al serii vor urca pe scenă Eugen Mihăilă, Alina Bîcă, Ioana Ștefan, Sânziana Ștefan, Emilia Dorobanțu, Sebastian Stan, Traian Stoiță și Ovidiu Homorodean.

Programul artistic anunțat pentru duminică se încheie cu Mariana Anghel, care va urca pe scenă la ora 19:30.

Program artistic – duminică, 27 septembrie:

14:15 – Maria Dicoiu

14:30 – Secția de Dansuri a CSC Șelimbăr

15:00 – Ansamblul Vestala

15:30 – Eugen Mihăilă

16:00 – Alina Bîcă

16:30 – Ioana Ștefan

16:30 – Sânziana Ștefan

17:30 – Emilia Dorobanțu

18:00 – Sebastian Stan

18:30 – Traian Stoiță

19:00 – Ovidiu Homorodean

19:30 – Mariana Anghel

Program general: 13:00 – 22:00.

Duminica aduce astfel pe aceeași scenă artiști din generații diferite, dar și dansul popular și prezența comunității locale, într-o zi în care tradițiile și folclorul sunt în centrul programului.

Un eveniment pentru comunitate, aflat la prima ediție

„Zilele Comunității Șelimbăr” se află în 2026 la prima ediție, iar numele ales exprimă ideea de la care a pornit evenimentul: aceea de a aduce oamenii împreună.

Cele două zile au fost construite diferit tocmai pentru ca evenimentul să poată aduce laolaltă generații și preferințe diferite. Sâmbătă, accentul cade pe muzica actuală și atmosfera de concert, iar duminică scena este rezervată muzicii populare, dansului și tradițiilor.

Evenimentul este deschis atât locuitorilor comunei Șelimbăr, cât și sibienilor și celor care vor veni din localitățile învecinate. Accesul publicului este gratuit în ambele zile.

Cum ajungi la „Zilele Comunității Șelimbăr”. Linia 569 pleacă din stația Tursib de la Shopping City

Una dintre cele mai importante informații pentru cei care vin la eveniment este legată de acces.

Pentru cele două zile, participanții au la dispoziție linia 569 Tursib, care va asigura legătura dintre stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr și Zona de Agrement – Pădurea Șopa.

La dus, traseul autobuzelor este:

Shopping City Șelimbăr – DN1 – Zona de Agrement – Pădurea Șopa.

La întoarcere, traseul este:

Zona de Agrement – Pădurea Șopa – DN1 – sens giratoriu Cisnădie – DN1 – strada Sibiului – sens giratoriu Doamna Stanca – Shopping City Șelimbăr.

Frecvența autobuzelor diferă în funcție de intervalul orar, fiind adaptată fluxului estimat de participanți.

Sâmbătă: autobuze de la ora 13:00 până după miezul nopții

Sâmbătă, 26 septembrie, linia 569 începe să circule de la ora 13:00.

13:00 – 16:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

16:00 – 19:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

19:00 – 22:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

22:00 – 00:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Zona de Agrement – Pădurea Șopa este la ora 00:05.

Ultimul autobuz pleacă din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr către eveniment la 23:50.

Duminică: minimum un autobuz la fiecare 10 minute în intervalele de vârf

Linia 569 va funcționa și duminică, 27 septembrie, începând cu ora 13:00.

13:00 – 16:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

16:00 – 19:00: minimum un autobuz la fiecare 30 de minute

19:00 – 22:00: minimum un autobuz la fiecare 10 minute

Ultima plecare din Zona de Agrement – Pădurea Șopa este la ora 22:05.

Ultima plecare din stația Tursib de la Shopping City Șelimbăr către eveniment este la 21:50.

Bilet de 5 lei, valabil 75 de minute

Pentru călătoria cu linia 569 se aplică tariful aferent Zonei 1 a Transportului Metropolitan Sibiu. Biletul cu o tranziție costă 5 lei și are o valabilitate de 75 de minute.

Participanții își pot cumpăra biletul prin mai multe variante: direct din autobuz, de la aparatele contactless, din aplicația mobilă SibiuBus, de la automatele stradale sau prin portalul Tursib.

Lasă mașina acasă. Accesul autoturismelor personale este interzis

Având în vedere numărul mare de participanți estimat și pentru evitarea blocajelor, accesul publicului cu autoturisme personale pe drumul către Zona de Agrement – Pădurea Șopa este interzis.

Participanții au însă mai multe variante pentru a ajunge la eveniment: linia 569 Tursib, bicicleta, taxiul sau serviciile de ride-sharing Bolt și Uber.

Pe drumul către Zona de Agrement – Pădurea Șopa este permis accesul bicicletelor, taxiurilor și autoturismelor care efectuează curse prin servicii de ride-sharing.

În schimb, restricția se aplică autoturismelor personale, dar și mopedelor, motocicletelor și ATV-urilor. Măsura are rolul de a păstra drumul liber și de a evita blocajele în perioadele cu flux mare de participanți.

Organizatorii recomandă publicului să folosească, pe cât posibil, transportul în comun, linia 569 asigurând legătura între Shopping City Șelimbăr și Zona de Agrement – Pădurea Șopa pe durata programului celor două zile.

Două zile, două programe diferite și o primă ediție care aduce împreună muzica actuală, DJ, folclorul, dansul și tradițiile, într-un weekend dedicat comunității din Șelimbăr.

Eveniment organizat de Primăria Șelimbăr și Consiliul Local Șelimbăr.