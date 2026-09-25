Polițiștii au desfășurat joi, 24 septembrie, o acțiune cu efective mărite pe Autostrada A1, pe raza județelor Sibiu și Alba, pentru creșterea siguranței rutiere. Au fost aplicate 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.124 de lei.

La acțiune au participat 18 polițiști ai Biroului de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva, împreună cu reprezentanți ai Registrului Auto Român Sibiu și Alba.

„În cele 5 ore de acțiune, cei 18 polițiști angrenați au verificat 141 de autovehicule și au aplicat 94 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.124 de lei. Cele mai multe sancțiuni, respectiv 57, au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar 11 sancțiuni au fost aplicate pentru defecțiuni tehnice. Celelalte abateri constatate au vizat, printre altele, oprirea nejustificată pe banda de urgență, neportul centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii, inspecția tehnică periodică expirată, precum și nerespectarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere”, a transmis IPJ Sibiu.

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Polițiștii au reținut cinci permise de conducere, dintre care patru pentru depășirea limitelor legale de viteză, și au retras șapte certificate de înmatriculare.

Într-un caz în care au fost constatate încălcări ale prevederilor Legii nr. 38/2003, a fost dispusă suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului.

În timpul acțiunii, la ora 10:24, polițiștii au depistat, la kilometrul 325, calea 2, un autoturism care circula cu 189 km/h, pe un sector unde limita maximă legală este de 130 km/h. Șoferul a fost amendat cu 1.946,25 de lei, iar permisul i-a fost reținut pentru suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

La ora 10:29, în aceeași zonă, polițiștii au depistat două autoturisme care circulau cu 183 km/h, respectiv 185 km/h. Fiecare conducător auto a fost sancționat cu amendă de 1.946,25 de lei, iar permisele de conducere au fost reținute pentru suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

IPJ Sibiu recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză, să evite orice activitate care le poate distrage atenția de la conducere, să utilizeze centura de siguranță și să se asigure că autovehiculele conduse corespund din punct de vedere tehnic.