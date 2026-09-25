Pe scurt: Sibienii au participat la exerciții de respirație ghidate de specialiști, învățând cum să-și protejeze sănătatea plămânilor pe termen lung.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a marcat Ziua Mondială a Sănătății Plămânilor, vineri, 25 septembrie 2026, printr-o serie de ateliere practice dedicate cetățenilor interesați să învețe cum să respire corect și să își protejeze sănătatea respiratorie.

Evenimentul a pus accent pe exerciții concrete și pe educația pentru sănătate, subliniind importanța prevenției și a conștientizării respirației.

Activitatea a fost coordonată de dr. Lavinia Danciu, Directorul Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, și de profesorul kinetoterapeut Adrian David. Cei doi specialiști le-au oferit participanților atât informații medicale despre sănătatea plămânilor, cât și îndrumare practică pentru a deprinde tehnici de respirație corectă și exerciții menite să îmbunătățească controlul și conștientizarea respirației.

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Atelierele au pus accent pe prevenție și pe importanța diagnosticării precoce

Evenimentul s-a desfășurat în contextul campaniei internaționale din 2026, cu tema „A Lifetime of Lung Health” – „O viață întreagă cu plămâni sănătoși”.

Dr. Lavinia Danciu a atras atenția asupra faptului că plămânii trebuie protejați la fel de mult ca orice alt organ, iar simptome precum tusea persistentă, lipsa de aer sau respirația șuierătoare nu trebuie ignorate.

„Un diagnostic pus la timp poate permite inițierea tratamentului și monitorizării corespunzătoare. În același timp, prevenția rămâne esențială. Prin informare și printr-o relație constantă cu medicul, putem identifica mai devreme problemele respiratorii și putem interveni înainte ca acestea să afecteze semnificativ calitatea vieții”, a subliniat dr. Danciu.

Participanții au exersat tehnici simple de respirație, menite să crească relaxarea și să îmbunătățească coordonarea dintre respirație și mișcare. Exercițiile au urmărit și folosirea eficientă a musculaturii implicate în respirație, adaptându-se la particularitățile fiecărei persoane.

Specialiștii recomandă exerciții de respirație și controale medicale regulate

Profesorul kinetoterapeut Adrian David a explicat că respirația, deși este un act automat, merită atenție și antrenament.

„Exercițiile respiratorii ne ajută să devenim mai conștienți de respirație, să o controlăm mai bine și să coordonăm respirația cu mișcarea. În cazul persoanelor cu anumite afecțiuni respiratorii, exercițiile de respirație, realizate corect și adaptate fiecărui pacient, pot contribui la reducerea senzației de lipsă de aer, la îmbunătățirea toleranței la efort și la o utilizare mai eficientă a musculaturii respiratorii. Ele fac parte dintr-o abordare mai largă de recuperare respiratorie și nu înlocuiesc tratamentul recomandat de medic”, a precizat Adrian David.

Managerul spitalului, Cristian Roman, a transmis că sănătatea plămânilor trebuie să fie o preocupare constantă, nu doar atunci când apar simptome sau diagnostice.

„Ea se construiește zi de zi, prin alegerile pe care le facem, prin prevenție, prin controale medicale atunci când acestea sunt necesare și prin atenția acordată mediului în care trăim. Ca spital specializat în afecțiuni pulmonare, ne dorim să fim nu doar locul în care oamenii vin pentru tratament, ci și un partener al comunității în prevenție și educație pentru sănătate”, a declarat Cristian Roman.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, aflat sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, oferă servicii medicale specializate pentru afecțiuni respiratorii și derulează constant acțiuni de informare și prevenție pentru comunitate.

Recomandări pentru o respirație sănătoasă și prevenirea bolilor pulmonare

Specialiștii spitalului au transmis o serie de recomandări pentru protejarea sănătății plămânilor:

Renunțarea la fumat și evitarea fumatului pasiv, în special în preajma copiilor.

Practicarea zilnică a activității fizice, cum ar fi mersul pe jos cel puțin 30 de minute.

Atenție la calitatea aerului și evitarea expunerii la poluanți.

Includerea exercițiilor respiratorii în rutina zilnică, la recomandarea specialiștilor.

Protejarea împotriva infecțiilor respiratorii prin igiena mâinilor, aerisirea încăperilor și evitarea spațiilor aglomerate.

Adoptarea unei alimentații echilibrate pentru susținerea sistemului imunitar.

Adresarea la medic în cazul simptomelor persistente precum tuse, lipsă de aer, dureri toracice sau respirație șuierătoare.

Realizarea controalelor medicale periodice, mai ales pentru persoanele cu factori de risc.

Prin astfel de inițiative, Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu își propune să contribuie la prevenirea bolilor respiratorii și la creșterea nivelului de informare a comunității, astfel încât grija pentru sănătatea plămânilor să devină o preocupare zilnică pentru fiecare persoană.

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